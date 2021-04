Molto acclamato dal pubblico e dalla critica per la sua interpretazione di Aron Ralston in “127 ore”, ecco la storia dell’attore James Franco.

Chi è James Franco

James Edward Franco (Palo Alto, 19 aprile 1978) è un attore statunitense. Cresce in California con la madre poetessa ed editrice, il padre direttore di una no profit e i due fratelli minori.

Durante gli anni della scuola dell’obbligo inizia a recitare negli spettacoli scolastici per passione.

Quando si iscrive all’Università della California capisce però che le recite a scuola erano molto più importanti di quel che pensava e così abbandona gli studi per dedicarsi alla sua carriera prendendo lezioni da alcuni esperti del settore.

L’inizio della carriera cinematografica

Inizia così a partecipare a diverse audizioni ottenendo nel 1999 il suo primo grande ruolo nel cast di “Freaks and Geeks” nelle vesti del protagonista. Successivamente interpreta altri personaggi di grande successo come James Dean nel film sulla sua vita vincendo un Golden Globe per la sua performance.

Nel 2002 inizia a far parte del cast di Spider-Man e nello stesso anno affianca Robert De Niro nel film “Colpevole d’omicidio”. Per i ruoli che interpreta dimostra spesso una grande forza di volontà di immedesimarsi alla perfezione.

Infatti per i suoi film ha iniziato a fumare, a suonare la chitarra, andare in motocicletta e guidare un aereo.

Il successo come attore e gli esperimenti nel settore

Una volta consolidato il suo successo decide di riprendere in mano il materiale scolastico e conseguire la laurea lascita in sospeso. Porta a casa il titolo nel 2008 e si trasferisce poi a New York per seguire dei corsi di scrittura alla Columbia University.

Torna poi presto in scena con diversi progetti di successo tra cui “127 ore” che lo porta ad ottenere la candidatura al Premio Oscar come migliore attore. Successivamente inserisce tra i numerosi progetti anche alcuni realizzati proprio da lui come “Saturday Night” il documentario che descrive come funziona la produzione di un episodio del Saturday Night Live.