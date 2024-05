Carlotta Ferlito ha perso nelle ultime ore la mamma Roberta Parasilti. La donna era malata di SLA e di recente, come aveva raccontato l’ex ginnasta a Verissimo, era stata trasferita in un hospice per l’aggravarsi delle sue condizioni. Ma ripercorriamo tutta la carriera della giovane ginnasta, diventata recentemente un volto influente del web.

Carlotta Ferlito, chi è: età, altezza, fratelli, lavoro

La mamma di Carlotta Ferlito è stata un punto di riferimento importante per lei sin da piccola. Nata nel 1995 a Catania, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della ginnastica all’età di sei anni, dimostrando un talento straordinario e una forte determinazione. Cresciuta in una famiglia di sportivi, ha ereditato la passione per la competizione e l’impegno verso l’eccellenza. La sua carriera ha visto numerosi successi alle Olimpiadi, ai Giochi giovanili e ai Mondiali, confermandola come una ginnasta di talento internazionale, fino al 2019 quando ha deciso di interrompere la sua carriera sportiva a seguito di numerose violenze psicologiche subito proprio nel mondo della ginnastica.

Carlotta Ferlito ha anche partecipato a vari programmi televisivi come Ginnaste-Vite parallele su Mtv, il Festival di Sanremo, ed è stata testimonial per marchi come Garnier e Tezenis. Ha anche condotto programmi televisivi e partecipato a diversi talent show. Dopo aver lasciato la ginnastica, si è laureata in Comunicazione, Media e Pubblicità presso l’Università IULM di Milano. Attualmente, Carlotta Ferlito si impegna come portavoce su temi importanti attraverso il suo profilo Instagram, che conta oltre 800mila follower. Tra questi temi vi sono i delicati disturbi alimentari legata alla sua esperienza sportiva e la malattia di sua madre. Nella sua vita, Carlotta Ferlito ha affrontato momenti sia positivi che negativi, superandoli grazie al costante supporto di sua madre. Come ha dichiarato l’ex ginnasta nel suo ultimo saluto a mamma Roberta: “Spero che il vuoto nel mio petto possa presto trasformarsi nella tua presenza che mi accompagna in questo viaggio folle e spesso crudele che chiamiamo vita“.

Carlotta Ferlito, l’ultimo saluto a mamma Roberta

Ad annunciare la notizia è stata la stessa Carlotta Ferlito sul suo profilo Instagram, con una dolce e commovente dedica: “Il vuoto che lasci è inesprimibile Mamma e nessuno potrà mai colmarlo”. L’ex ginnasta olimpica porterà sempre con sé il ricordo della madre, le sue lezioni di vita e il grande amore con cui ha reso unita la famiglia, anche nei momenti di difficoltà: “Custodisco gelosamente le tue lezioni di vita. Spero di averti reso fiera, se lasci una famiglia splendida e unita è solo merito tuo. Io vivrò ogni giorno anche per te mamma promesso!“. Insieme alla dedica, anche un tenero scatto che ritraeva l’ex ginnasta e i suoi fratelli da piccoli insieme ai loro genitori.

