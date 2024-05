Famoso per il suo ruolo nel film Titanic, nel quale ha interpretato il Capitano Smith, Bernard Hill è morto all'età di 79 anni.

Lutto nel mondo del cinema, è morto l’attore Bernard Hill, la cui scomparsa è avvenuta in circostanze ancora avvolte nel mistero. Noto per le sue interpretazioni nel film “Titanic” nel ruolo del Capitano Smith e nella trilogia de “Il Signore degli Anelli” nel ruolo di Theoden, lascia una moglie e un figlio.

Bernard Hill: chi era l’attore

Bernard Hill, apprezzato attore cinematografico, si è spento all’età di 79 anni il 5 maggio 2024. La notizia del suo decesso è stata confermata dal suo agente, Lou Colson, alla Bbc. La sua carriera artistica è stata ricca di ruoli memorabili, tra cui il Capitano Smith in “Titanic” e Theoden ne “Il Signore degli Anelli”. Tuttavia, queste non sono state le uniche interpretazioni che hanno segnato la sua lunga e prolifica carriera nel mondo del cinema.

Nonostante il grande impatto dei suoi ruoli sul grande schermo, Bernard Hill è riuscito a mantenere una riservatezza assoluta sulla sua vita privata. La moglie Marianne e il figlio Gabriel hanno scelto di mantenere un silenzio profondo in questo momento di lutto.

La carriera nel cinema

Nato il 17 dicembre 1944 a Manchester, Bernard Hill ha fatto il suo esordio nel cinema nel 1982, interpretando un ruolo significativo nel film “Gandhi” diretto da Richard Attenborough. Da lì in poi, la sua carriera ha preso slancio con ruoli sempre più importanti, come quello da co-protagonista in “Il Bounty” (1984) diretto da Roger Donaldson. Tra gli altri film che hanno caratterizzato la sua carriera si annoverano “Le montagne della Luna” (1990) diretto da Bob Rafelson, “Spiriti nelle tenebre” (1996) diretto da Stephen Hopkins, “Fino a prova contraria” (1999) diretto da Clint Eastwood, e “Il Re Scorpione” (2002) diretto da Chuck Russell. È importante menzionare anche il suo contributo nel film “Golden Years – La banda dei pensionati” (2016) diretto da John Miller.

Più recentemente, Bernard Hill ha ottenuto ruoli significanti nella serie televisiva britannica “Wolf Hall” (2015), tratta dall’omonimo libro scritto da Hilary Mantel. In questa serie, l’attore ha interpretato il ruolo del Duca Di Norfolk, zio di Anna Bolena e nemico giurato del cardinale Wolsey.

Le cause della morte

Al momento non sono note le cause che hanno portato alla morte del celebre attore. La notizia è stata confermata dal suo agente, ma l’entourage e la famiglia mantengono il massimo riserbo.