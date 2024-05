Si apre ufficialmente il sipario sul festival musicale più atteso dal pubblico internazionale: l’Eurovision Song Contest. Tra i 37 cantanti che si esibiranno sul palco troviamo anche Windows95man. Ma chi è? Scopriamo insieme qualcosa in più sul giovane artista.

Chi è Windows95man: carriera e vita privata

Windows95man, pseudonimo di Teemu Keisteri, è un artista innovativo nato a Espoo il 22 agosto 1985. Appassionato di musica fin da giovane, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica come DJ, ispirandosi agli anni ’90, periodo in cui è stato lanciato il sistema operativo Windows, dal quale ha tratto il nome d’arte. Prima di dedicarsi completamente alla musica, ha studiato fotografia presso l’Istituto di design di Lahti ed è diventato famoso in Finlandia nel 2008 per il suo talento visivo. Sfruttando la sua notorietà, si è fatto conoscere come ballerino e DJ, per poi pubblicare due EP nel 2018 e nel 2021, intitolati Yaksa Yaksa ed Epic Tax Party. Oltre alla musica, l’artista continua a coltivare la sua grande passione per l’arte, tanto da essere titolare di una galleria d’arte chiamata Kalleria nel quartiere di Kallio a Helsinki. Windows95man è anche molto attivo sui social media. Sul suo profilo Instagram, vanta oltre 45mila follower, mentre su Tik Tok ne conta oltre 16mila. Riguardo alla sua vita privata, non abbiamo molte informazioni. Nonostante la sua popolarità, l’artista preferisce mantenere la sua sfera intima lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori.

Eurovision 2024: Windows95man rappresenterà la Finlandia

Quest’anno, poi, l’artista ha deciso di tentare la strada della popolarità internazionale partecipando al concorso Uuden Musiikin Kilpailu, l’evento che si tiene in Finlandia per selezionare il rappresentante del Paese all’Eurovision. Insieme al personaggio televisivo e cantante Henri Piispanen, si sono presentati con il brano in lingua inglese No Rules!. Nonostante il giudizio negativo della giuria, che li ha posizionati all’ultimo posto della classifica, il sostegno del pubblico tramite il televoto è stato sorprendete. L’improbabile coppia è stata la più votata dal pubblico, ottenendo così l’opportunità di rappresentare la Finlandia all’Eurovision Song Contest 2024.

No Rules!: il brano di Windows95man

Scritta dallo stesso Windows95man insieme a Henri Piispanen e Jussi Roine, No Rules! è una canzone dance che invita gli ascoltatori a non prendere tutto troppo sul serio e che si pone l’obiettivo di far emergere la vera natura dei finlandesi, definiti dall’artista “pazzi nel profondo”, proprio come lui. Con il suo carisma e il suo talento, l’artista finlandese ha conquistato il palco ieri sera, martedì 7 maggio, trionfando nella prima semifinale. Non ci resta che aspettare l’appuntamento della seconda semifinale, programmato per sabato 11 maggio.

