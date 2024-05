Chi sono Lui e Sofi di Me Contro Te: dai video e le canzoni ai film

I bambini li adorano e passerebbero anche ore davanti agli episodi di Me contro Te. Lei si chiama Sofia Scalia e lui Luigi Calagna, ma tutti li conoscono come Luì e Sofì. Fidanzati da ben 7 anni, sono diventati delle vere e proprie star, tanto che oltre a YouTube sono sbarcati in libreria, in televisione e presto li vedremo anche al cinema. Vediamo nel dettaglio chi sono Lui e Sofi, dai video su YouTube alle canzoni e ai film dei Me Contro Te.

Me contro Te: chi sono Lui e Sofi

I Me contro Te sono una coppia di youtuber siciliani che sono diventati in un lampo le star dei bambini. Tutti li conoscono come Luì e Sofì, ma i loro veri nomi sono Sofia Scalia e Luigi Calagna. Entrambi sono nati a Palermo, lei il 14 maggio del 1997 e lui il 6 dicembre del 1992. Sofì ama il colore giallo e il suo peggior difetto è essere sempre in ritardo. Luì, invece, adora il verde e ciò in cui pecca maggiormente è la memoria: pensa talmente tante cose che poi le dimentica. I due, che oltre ad essere una coppia sul versante lavorativo lo sono anche in quello privato, si sono conosciuti a Partinico grazie al cugino della Scalia che è un grande amico di Calagna. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, in merito al loro primo incontro, hanno dichiarato: “Il cugino di Sofia è uno dei miei migliori amici e proprio grazie a lui un giorno l’ho incontrata e mi sono innamorato follemente. È stato un colpo di fulmine. Almeno per me…”. In realtà, Luì ha poi specificato che ha conosciuto la sua fidanzata grazie alla Chimica, materia in cui lui andava forte e lei un po’ meno. Luigi era iscritto alla facoltà di Farmacia presso l’Università di Palermo, ma in seguito ha scelto di cambiare corso di laurea e ha optato per Scienze della Comunicazione. Calagna ha dichiarato: “In realtà dopo quattro anni ho lasciato gli studi, più andavo avanti con gli esami e meno mi interessava la materia. Ho iniziato Scienze della Comunicazione, Sofia si è iscritta alla stessa facoltà e adesso studiamo insieme… quando troviamo dei ritagli di tempo”.





Il successo di Me contro Te: dai video e le canzoni su Youtube ai film

Dopo anni di carriera, ormai, tutti sanno chi sono Lui e Sofi e chi sono i Me Contro Te, che spaziano da video su YouTube a canzoni e addirittura film.

Luì e Sofì hanno caricato il loro primo video su YouTube il 4 ottobre del 2014. Il loro canale è seguito da quasi 7 milioni di fan e i filmati che lanciano sul web sono sono riusciti a raggiungere più di 50 milioni di visualizzazioni. Questi numeri da capogiro hanno portato i Me contro Te ad essere contattati da Disney Channel, dove sono stati protagonisti della serie tv “Like me”. Sempre su questo canale, conducono attualmente il programma “Best challenger”.

Luigi e Sofia sono sbarcati anche in libreria. All’attivo hanno ben quattro libri: Entra nel mondo di Luì e Sofì, Divertiti con Luì e Sofì, Le Fantafiabe di Luì e Sofì e Sfida il signor S con Luì e Sofì. Il loro successo si è fermato qui? Ovvio che no. Il 17 gennaio 2020 esce il loro primo film intitolato “La vendetta del Signor S”, diretto da Gianluca Leuzzi. La produzione vanta una partnership fra Warner Bros, Colorado Film ed Entertainment Italia e si concentra sul nemico dei protagonisti, il famigerato Signor S. A questo seguiranno poi altri tre film, tutti dal grande seguito.

Non solo contenuti…

Come se non bastasse, Scalia e Calagna hanno linee di abbigliamento e giocattoli dedicati e addirittura un album di figurine. Infine, il Moige li ha premiati per i contenuti educativi del loro canale. Un successo strepitoso.