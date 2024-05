Chi è Anna Castiglia: X Factor, Primo Maggio e padre

Anna Castiglia, figlia di un noto comico, ha letteralmente incantato i giudici di X Factor, scatenando una polemica per il suo brano. Scopriamo l’età della giovane Anna Castiglia e chi è il padre della cantante che ha saputo farsi notare a X Factor e, per ultimo, sul palco del concertone del Primo Maggio.

Anna Castiglia, figlia di un noto comico, incanta i giudici di X Factor: chi è il padre?

Anna Castiglia è una giovane cantante che è salita sul palco di X Factor, ha cantato il suo brano dal titolo Ghali, ha scatenato un’accesa polemica ed è riuscita a conquistare i giudici del talent show. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto è importante sottolineare che Anna Castiglia è figlia di un famoso comico italiano. Probabilmente il cognome vi dirà qualcosa. Anna è figlia di Giuseppe Castiglia, noto comico e speaker radiofonico originario di Catania, che conduce Allakatalla, insieme a Salvo La Rosa, dal 2006, su One Man Radio. In passato ha partecipato a vari programmi televisivi, come La sai l’ultima, Stasera si Ride e Insieme.

L’uomo ha condiviso anche un post su Instagram dedicato alla performance della figlia, mostrando tutto il suo orgoglio. La figlia Anna ha deciso di partecipare a X Factor e grazie al suo talento è riuscita ad ottenere un grandissimo successo. La giovane vive a Torino, anche se il padre è di origine catanese. La sua storia ricorda quella di Levante, ovvero una cantante siciliana trapiantata nella città piemontese che nel tempo è riuscita a farsi strada nel mondo della musica. Una storia che potrebbe portare fortuna anche ad Anna Castiglia. La sua canzone Ghali sta già spopolando sulle piattaforme di streaming. Il testo, scritto da lei, è una denuncia sociale sul comportamento umano sbagliato, che tende a dare sempre la colpa agli altri senza mai riconoscere le proprie responsabilità.

La polemica

La comunità ebraica si è risentita dopo i 4 sì ottenuti da Anna Castiglia per il brano Ghali. Il motivo è che una frase potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo. Una strofa della canzone non è piaciuta alla comunità ebraica. “Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei” è a la frase in questione, giudicata contro gli ebrei, che ha scatenato il disappunto della comunità. Per il momento la stessa Anna Castiglia e i giudici non hanno ancora commentato la polemica scatenata da parte della comunità ebraica, che ha chiesto provvedimenti contro la giovane cantante.

In realtà, Ghali è un “inno alle colpe”, una riflessione sul fatto che dovremmo tutti prenderci le nostre responsabilità, mentre la maggior parte delle persone tende a dare sempre la colpa agli altri. “Ascoltandola si rimane male, però poi ascoltando meglio il testo ci siamo resi conto che la cantautrice se la prendeva con tutta una serie di luoghi comuni, mettendoli alla berlina. Il testo contiene anche della genialità, personalmente però, credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quello che gli ebrei dominano le finanze mondiali. Quella frase estrapolata potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo” ha dichiarato Vittorio Pavoncello, presidente della Federazione Italiana Maccabi.

Il successo sul palco del concerto del Primo Maggio

Dopo la partecipazione al talent, Anna Castiglia sta riuscendo ad entrare nel cuore di tantissime persone. Nonostante le numerose polemiche, infatti, la cantante si è meritata il posto al concerto del Primo Maggio a Roma, al Circo Massimo, dove ha colpito tantissimi presenti e diversi telespettatori, che ne hanno riconosciuto il talento, proprio grazie al brano ‘Ghali’.

