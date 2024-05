Dal 7 all'11 maggio a Malmo, in Svezia, si tiene l'Eurovision Song Contest. In gara per la Croazia, Baby Lasagna: ecco chi è.

L’Eurovision Song Contest 2024 si avvicina e tra i partecipanti che saliranno sul palco della Malmo Arena ci sono già alcuni nomi che sembrano essere favoriti. Uno di questi è senza dubbio Baby Lasagna, l’artista che rappresenterà la Croazia nella competizione musicale che si svolgerà dal 7 all’11 maggio. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Baby Lasagna

Baby Lasagna, pseudonimo di Marko Purišić è un cantautore nato a Umago il 5 luglio 1995. Fin da piccolo è stato appassionato di musica e ha iniziato a suonare la chitarra in un gruppo rock chiamato Manntra. Grazie al lavoro svolto con la band, ha ottenuto una certa notorietà in Croazia. Dal 2011 al 2019, Marko Purišić ha fatto parte dei Manntra, ma nel 2019 ha deciso di intraprendere una carriera da solista usando lo pseudonimo Baby Lasagna. Non conosciamo il motivo dietro questa scelta particolare.

Dopo aver pubblicato i singoli IG Boy e Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself too Much, il cantante ha deciso di mettersi alla prova nuovamente per cercare di arrivare all’Eurovision. Nel 2024, Baby Lasagna ha partecipato al Dora e ha vinto la competizione, assicurandosi un posto tra i cantanti che si sfideranno dal 7 all’11 maggio. Si esibirà con il brano Rim tim tagi dim.

L’esperienza all’Eurovision Song Contest 2024

Il genere musicale di Baby Lasagna è una combinazione di suoni industrial metal ed elettronici, accompagnati da testi umoristici che hanno l’intento di far riflettere. Sulla pagina ufficiale dell’Eurovision, Baby Lasagna viene descritto come segue: “Utilizzando ciò che considera gli standard prevedibili dell’industria musicale nell’arrangiamento delle canzoni, Marko cerca di trasmettere un messaggio più profondo sulle preoccupazioni e le sofferenze del nostro ambiente a coloro che ascoltano attentamente. La missione di Baby Lasagna è quella di intrattenere attirando l’attenzione sulle sfide sociali e spirituali degli individui e della società“.

Rim tim tagi dim, il brano con cui Baby Lasagna si esibirà all’Eurovision Song Contest 2024, è una canzone dalle tonalità allegre molto amata dal pubblico. Si ispira all’esodo dei giovani adulti croati che decidono di lasciare la propria vita per cercare opportunità all’estero. Baby Lasagna racconta la storia di un ragazzo che lascia la campagna per intraprendere un viaggio pieno di emozioni e paure.

L’appuntamento è quindi per il 7 maggio, quando si svolgerà la prima semifinale dell’Eurovision in cui Baby Lasagna canterà insieme ad altri 14 semifinalisti. Se passerà il turno si scontrerà, nella serata di sabato 11 maggio, con gli altri finalisti, tra cui, già di diritto, c’è la nostra Angelina Mango con La Noia.