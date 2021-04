Ennesima bufera a L’Isola dei Famosi. Questa volta, protagonista dello scivolone di stile è Gilles Rocca, che si è scagliato contro Fariba. I fan sono letteralmente insorti, tanto che tirano in ballo anche Ilary Blasi e la accusano di body shaming.

Isola dei Famosi: Gilles contro Fariba

Fariba, mamma di Giulia Salemi, è finita nel mirino di quasi tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. La bella signora persiana non piace ai naufraghi, mentre i telespettatori sembrano apprezzarla molto. Dopo Paul Gascoigne, che ha utilizzato la foto della donna a mo’ di carta igienica, è il turno di Gilles Rocca. Lo scivolone del fonico è andato in onda sempre nell’ultima puntata del reality honduregno, quando Ilary Blasi gli ha chiesto di fare la sua nomination.

Gilles è apparso un po’ titubante, mentre cercava la foto del naufrago da nominare. Quando la conduttrice gli ha chiesto il motivo di tanta incertezza, lui ha replicato:

“Non l’avevo riconosciuta, nella foto è truccata e qui no”.

Una battuta poco felice, ma pur sempre una battuta.

Eppure, ai fan de L’Isola dei Famosi è bastata per gridare allo scandalo. In molti hanno accusato Gilles di aver fatto body shaming a Fariba e hanno tirato in ballo anche Ilary, colpevole di non aver sgridato il naufrago.

Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Ma con quale coraggio Gilles nomina Fariba perché ‘non rispetta le persone’ e letteralmente dopo due secondi fa la battutina sul suo aspetto fisico come se lui non fosse cambiato rispetto alla foto della nomination?” oppure “Gilles che finge di non riconoscere la foto di Fariba perché ‘là è truccata qua no’. Che battuta squallida, non ho riso per niente“. Diversi i telespettatori che attaccano la Balsi, definendola “rivoltante” e “vergognosa“. La conduttrice de L’Isola dei Famosi replicherà alle accuse? Lo scopriremo nella prossima puntata del reality honduregno.