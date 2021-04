Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è andato in scena un siparietto a dir poco ignobile. Protagonista è Paul Gascoigne, che ha fatto un gesto di pessimo gusto nei confronti di Fariba. I telespettatori sono indignati.

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha visto andare in onda diversi momenti imbarazzanti. Uno di questi porta la firma di Paul Gascoigne. Il naufrago, anche se non parla bene l’italiano, trova sempre il modo di farsi capire. Questa volta, però, avrebbe potuto evitare un simile scivolone di stile. Il concorrente che è entrato nel suo radar è Fariba, che a suo dire ha raccontato una bugia, ovvero che lui ha fatto pipì vicino alla capanna.

E’ per questo motivo che Paul ha deciso di nominarla. Fin qui tutto bene, l’Isola dei Famosi prevede un televoto ed è normale che i concorrenti si nominino a vicenda. Peccato che Gascoinge, in postazione nomination, abbia fatto un gesto a dir poco ignobile.

“Scelgo lei perché ha detto che faccio pipì fuori dalla capanna. Secondo me ha l’alzheimer, non si ricorda sempre quello che dice“, ha tuonato l’ex calciatore.

Subito dopo, ha preso la foto di Fariba, ha fatto finta di sputare sopra la sua immagine e l’ha utilizzata a mo’ di carta igienica prima di gettarla nel fuoco.

Davanti a questo gesto, Ilary Blasi e Tommaso Zorzi hanno urlato in coro: “No dai Paul“. Le polemiche, ovviamente, sono nate in un lampo. I telespettatori si sono detti indignati e anche Giulia Salemi, figlia di Fariba, ha detto la sua. L’influencer persiana ha twittato:

“Ma come si può far passare questo in diretta nazionale? SURREALE”.