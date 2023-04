La storia di Alex Schwazer sta per debuttare su Netflix e ripercorrerà quanto accaduto al marciatore olimpionico, squalificato per doping e riabilitato dalla Procura di Bolzano. Scopriamo insieme quando esce il documentario.

Il caso Alex Schwazer: quando esce su Netflix?



La storia di Alex Schwazer debutterà a breve su Netflix. Si tratta di una docu-serie composta da 4 puntate, che andrà a ripercorrere passo dopo passo tutto quello che è accaduto al marciatore olimpionico, squalificato per doping e riabilitato dalla Procura di Bolzano, che in questi giorni ha archiviato le indagini che riguardavano la presunta manomissione dei campioni di urina e la produzione di prove false ai danni del marciatore. Una serie tv che sicuramente riuscirà ad ottenere un grande successo, perché andrà ad approfondire un argomento che ha coinvolto l’opinione pubblica. La docu-serie è stata annunciata più di due anni fa, ma finalmente sta per debuttare sulla piattaforma di streaming. Il debutto su Netflix è previsto in tutto il mondo per il 13 aprile 2023, con quattro episodi molto approfonditi che saranno disponibili da subito.

Il caso Alex Schwazer: le anticipazioni della docu-serie



Il caso Alex Schwazer è un intenso “racconto senza filtri sull’ascesa, la caduta e la ricerca di redenzione di un atleta come Alex Schwazer sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria”. Netflix ha descritto in questo modo i quattro episodi de Il caso di Alex Schwazer, anticipando che anche coloro che hanno già familiarità con questa vicenda potranno contare su dei retroscena inediti. La docu-serie partirà con una panoramica su tutti i grandi successi ottenuti da Alex Schwazer, per poi concentrarsi sulle due diverse accuse di doping che lo hanno coinvolto, la prima nel 2012 e la seconda nel 2016, quella che gli è costata la squalifica per doping fino al 2024. In questa storia è fondamentale l’incontro con un allenatore simbolo dello sport pulito, ovvero Sandro Donati. Sarà proprio questo incontro, e le conseguenze che ne sono derivate, il focus della docu-serie di Netflix, con una panoramica molto approfondita, in cui c’è di tutto, dal presunto intrigo internazionale al complesso sistema dell’antidoping. Il caso di Alex Schwazer è una docu-serie ideata e diretta da Massimo Cappello, prodotta da Indigo Stories e distribuita da Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è disponibile. “Dopo la squalifica per doping, il marciatore e campione olimpico Alex Schwazer si allea con uno dei suoi accusatori perché lo aiuti a riprendere a gareggiare” è la sinossi con cui Netflix ha deciso di presentare agli utenti questo nuovo documentario. Netflix, annunciando la data di uscita ufficiale della docu-serie, ha diffuso anche il trailer ufficiale, in cui compaiono anche la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, legata sentimentalmente a Schwazer dal 2008 al 2012, e una giovane Federica Pellegrini che si dice a favore della radiazione, in un filmato d’archivio. La serie tv sarà presto disponibile su Netflix e svelerà numerosi retroscena inediti su questa vicenda sportiva e giudiziaria.