Chi è Alex Schwazer: tutto sull’atleta

Pechino Express è il programma televisivo che racconta le avventure e le disavventure di coppie di VIP che si trovano ad affrontare un viaggio “on the road” seguendo un percorso diverso ogni anno e che li porta sempre dall’altra parte del mondo.

Alex Schwazer parteciperà al programma insieme a Bruno Fabbri.

Chi è Alex Schwazer

Alex Schwazer è un famoso marciatore italiano, è nato a Vipiteno, Bolzano, il 26 dicembre 1984. Ha iniziato a dedicarsi allo sport dall’età di 15 anni nel mezzofondo e nella marcia, a cui è tornato dopo una breve parentesi nel ciclismo. Le sue prime medaglie, in competizioni nazionali e internazionali, arrivano a partire dal 2005 fino alla consacrazione olimpica dell’oro a Pechino nel 2008 alle Olimpiadi nella gara dei 50 km, in cui ha anche stabilito un nuovo record.

Alex ha vissuto un periodo buio della sua vita per la squalifica per doping ad agosto 2012. A febbraio 2021 il procedimento penale è stato archiviato con la conclusione che Alex Schwazer non ha commesso il reato di doping, perché i suoi campioni di urina sarebbero stati alterati.

La vita privata

Della sua vita privata non abbiamo moltissime informazioni. Tutti conoscono, però, il suo passato legame con la pattinatrice Caroline Kostner, che è finito nel 2012.

Attualmente Alex Schwazer è spostato con Kathrin Freund dal 2019 ed hanno anche due bambini.

Alex Schwazer a Pechino Express 2022

Essendo un marciatore di professione, Alex Schwazer è davvero un concorrente più che adeguato per Pechino Express! Si potrebbe, anzi, dire che potrà essere avvantaggiato, visto che il programma, come si sa, prevede anche di fare dei possibili tragitti a piedi, oltre che in autostop.

Comunque sia, la sua abitudine al movimento e agli allenamenti potrebbero essergli d’aiuto: sarà così?