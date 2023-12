Elodie, nel suo ultimo concerto, ha fatto ancora e di nuovo parlare di sé: la bellissima cantante, modella ed influencer, ha sfoggiato un cortissimo vestito rosso, che ne esaltava molto la fisicità. Scopriamo insieme come mai questa mise di Elodie fa ancora così tanto parlare di lei e del suo concerto.

Elodie e il vestito rosso del suo ultimo concerto

Durante il suo concerto a Roma, la cantante ha suscitato una moltitudine di critiche sui social per il vestito rosso che indossava. Ciò nonostante, ha risposto con ironia.

È arrivato il momento di Elodie: la cantante è protagonista del suo tour nei palazzetti del 2023 dove condivide i suoi più grandi successi e le ultime uscite, tra cui l’ultimo EP Red light, contenente il discussissimo singolo A fari spenti.

Le sue esibizioni dal vivo hanno destato una grande attenzione per le coreografie ed i costumi scelti dall’artista. In particolare, il vestito rosso indossato da Elodie durante il concerto di Roma ha suscitato diverse critiche e commenti.

All’interno del Palazzo dello Sport, la cantante ha invitato numerosi ospiti, tra cui Giorgia, ed ha cambiato più volte i vestiti indossati durante la performance. Uno in particolare, ha attirato l’attenzione del pubblico, inclusa quella degli hater: il rosso Valentino.

Si tratta di un abito con top e minigonna che presenta uno spacco laterale ha scatenato una serie di commenti negativi, tra cui la critica che la gonna era “troppo corta” e sottintendendo che la cantante fosse “senza mutande“.

Alcuni hater hanno anche espresso parole forti, chiedendole “Non ti vergogni?”.

Gli estimatori della cantante si sono affrettati a difenderla, visto che in diverse circostanze ha espresso le sue decisioni artistiche: “Non c’è alcun motivo per cui il mio corpo dovrebbe essere oggetto di scandalo, in quanto rappresenta il mio manifesto di donna libera”, ha detto dopo aver pubblicato il video di A fari spenti, il quale ha ricevuto critiche dai nemici. Tuttavia, Elodie ha deciso di replicare ancora con ironia.

Elodie, Laura Pausini e gli insulti degli haters sui social

A fronte della serie di insulti ed esternazioni negative suscitate dall’abito rosso di Elodie, lei ha pubblicato un post sull’account Twitter ufficiale di X, il vecchio social network.

La cantante ha scritto “La tengo como todas!” (“La ho come tutte!”), un chiaro riferimento alla frase pronunciata da Laura Pausini durante un concerto in Perù nel 2014.

Un modo spiritoso per rispondere alle critiche negative.

L’episodio di Laura Pausini “La tengo como todas” è unico.

Durante un suo concerto del 2014, a Laura Pausini era successo qualcosa di imprevisto.

Alla fine dell’esibizione, un soffio di vento aveva aperto la sua vestaglia, mostrando le sue gambe e, come qualcuno ha maliziosamente sottolineato, anche qualcosa di più. Imbarazzata, Laura ha detto al microfono:

“Ho la stessa cosa che hanno tutte.”

L’accoglienza da parte del pubblico fu fragorosa. Le critiche e le insinuazioni riguardo alla decisione di Laura Pausini di “far parlare di sé” furono oggetto di molte discussioni, ma lei rimase in silenzio. Dopo qualche settimana, comunque, la cantante decise di rompere il silenzio con un post su Facebook, in cui spiegava cosa l’aveva spinta a prendere quella decisione.

“Per iniziare, non ero assolutamente nuda, come molte persone hanno ipotizzato, ma si trattava di un incidente imbarazzante, poiché non mi ero mai trovata in una situazione del genere nonostante io chiuda sempre i miei concerti con un accappatoio e sia sempre coperta, indossandolo sopra l’ultimo cambio d’abito previsto nello show. Questa volta c’è stato un piccolo inconveniente, il vestito che avevo per il finale si è rotto e non ho potuto indossare altro se non l’accappatoio nel camerino dietro al palco. Però, ribadisco, non ero nuda.”

Laura Pausini era triste a causa dei risvolti che la notizia ha avuto sui media:

“Quello che mi ha davvero sorpreso è che una cosa del genere abbia avuto tanto rilievo, con parole davvero inadeguate, in un momento in cui dovremmo concentrarci su temi di gran lunga più importanti. Ho cercato di alleggerire la situazione con una battuta, dal momento che mi aveva spiazzato.”

Voi che ne pensate? Elodie cercava forse di mettersi in mostra molto più della riservata Pausini?

