Nuovo fidanzato per Belen Rodriguez? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di chi si tratta.

Belen Rodriguez, spunta un nuovo fidanzato: chi è Angelo?

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Belen Rodriguez abbia un nuovo fidanzato. Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino e quella con Elio Lorenzoni ecco che la showgirl argentina pare abbia un nuovo amore. Il suo nome è Angelo. A dare questa notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che su Instagram ha proprio condiviso la foto del nuovo presunto fidanzato di Belen. A quanto pare Angelo ha già conosciuto i due figli della showgirl, Santiago e Luna Marì, e avrebbe anche partecipato al viaggio a Disneyland Paris assieme a tutta la famiglia Rodriguez. Non abbiamo molte informazioni circa Angelo, tranne che è siciliano, ha un fratello e una sorella attrice. Secondo molti lui e Belen si vedranno per la prima volta insieme come coppia il prossimo 30 giugno, giorno del matrimonio della sorella di Belen, Cecilia, con Ignazio Moser. Una informatrice però ha detto alla Marzano che la madre di Angelo non sarebbe contenta di questa frequentazione. Insomma, per il momento sono tutte solamente delle indiscrezioni, vedremo se sarà la stessa Belen Rodriguez a confermare o meno il gossip.

Belen Rodriguez ha un nuovo amore?

Come abbiamo visto, secondo le ultime indiscrezioni la showgirl argentina Belen Rodriguez avrebbe un nuovo fidanzato, il cui nome è Angelo e sarebbe il fratello di una attrice italiana. Gli ultimi dodici mesi non sono certo stati facili per Belen, che ha visto finire, per l’ennesima volta, la sua relazione con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Belen aveva parlato di numerosi tradimenti da parte del conduttore. Dopo la fine della storia con De Martino Belen ha raccontato a Mara Venier a “Domenica In” di essere caduta in depressione e di aver passato un mese in una clinica. Poi è tornato il sereno grazie all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. I due sembravano più innamorati che mai tanto che, durante un viaggio alle Maldive, Elio ha chiesto a Belen di sposarlo, con tanto di risposta affermativa da parte della showgirl argentina. Dopo qualche mese ecco però che anche la loro storia è giunta al capolinea, anche se ancora non se ne conoscono le ragioni precise. Prima di Angelo, si era ipotizzata una relazione tra Belen e Bruno Cerella, cestista argentino. I primi indizi sulla presunta relazione sono stati social. La showgirl argentina aveva infatti condiviso la foto di un quadro e, lo stesso giorno, anche Cerella ha postato una foto fatta proprio davanti a quello stesso quadro. Il settimanale Chi poi li ha paparazzati insieme, durante una serata a Milano, alla festa di una amica. Questo si legge su Chi: “non vedevamo la showgirl così sorridente da mesi. Poi, dopo essere usciti insieme dal locale, si sono diretti a casa del ragazzo.” Belen sarebbe poi stata riaccompagnata a casa da Cerella la mattina seguente. A quanto pare comunque tra i due non c’è stata alcuna storia.

