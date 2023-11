Chi è il ragazzo con cui Ilary Blasi avrebbe preso un caffè? Si tratta di un personaggio appartenente alle vicende raccontate nel nuovo documentario della Blasi per Netflix “Unica”. Se anche voi siete curiose e vorreste saperne di più, leggete l’articolo fino alla fine e scoprirete tutto!

Ilary Blasi e il ragazzo del caffè che fece infuriare Francesco Totti

Chi è l’uomo con cui ha preso un caffè e che ha fatto infuriare Francesco Totti?

La showgirl ha dichiarato: “Ho trascorso del tempo a casa sua ed è stato scoperto da Francesco”.

Ilary Blasi ha riacceso una discussione sulla controversa separazione con Francesco Totti, dopo la pubblicazione del documentario “Unica” su Netflix.

La showgirl ha finalmente rivelato cose che finora aveva dichiarato solo in tribunale, durante la causa di divorzio milionaria. La Blasi ha parlato della presunta relazione di Totti con Noemi Bocchi, che sarebbe iniziata mentre erano ancora sposati. Inoltre, ha raccontato l’inizio della crisi, causata da un caffè che avrebbe preso a Milano, presso casa di un misterioso sconosciuto, accompagnata dalla sua amica e hairstylist Alessia Solidani. Ma chi è questo uomo che avrebbe scatenato la rabbia di Totti?

Ilary Blasi non svela il nome dell’uomo misterioso che è stato accuratamente nascosto nel documentario. La showgirl racconta che, con l’aiuto della sua amica Alessia Solidani, ha organizzato un caffè a casa sua a Milano, “perché era vicino alla stazione Centrale”.

La Blasi, per provare che non c’era nulla di male in quel gesto, mostra la chat con l’amica, ma ammette: “Siamo andate perché eravamo curiose del personaggio e della vita che conduceva”. Il caffè, però, è stato il primo segno della crisi: “Dopo una cena tra amici, Francesco ha chiamato me e Alessia da parte e ci ha chiesto del ragazzo. ‘Lo avete mai visto?’, ha domandato. Abbiamo mentito, ma lui sapeva del caffè, così poco dopo abbiamo ammesso la verità”.

Totti ha trovato l’uomo su Instagram e lo ha mostrato a Ilary. Secondo le voci, si tratterebbe di Cristiano Iovino, un personal trainer romano su cui Totti avrebbe anche puntato il dito durante la causa contro sua moglie.

Lei ha voluto solo un caffè, ma avrebbe potuto prendere anche qualcos’altro.

Secondo Ilary, Totti sarebbe diventato diverso dopo quell’evento. «Ho avuto questa sensazione di colpa per mesi», ha confessato.

Una volta che ha avuto notizia della relazione del marito con Noemi, tutto è cambiato. «Ero sollevata, non sentivo più alcun senso di colpa». In finale, scherzando, ha dichiarato: «Se lo avessi saputo prima, oltre al caffè avrei fatto qualcos’altro».

Ilary Blasi e il documentario per Netflix

Francesco Totti non esce bene da Unica, il docufilm Netflix in cui Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sul divorzio.

I rapporti tra i due sono tutt’altro che buoni, e la versione di Ilary non poteva che essere pungente.

Il Pupone, nonostante sia stato esplicitamente chiamato in causa dall’ex moglie, preferisce non commentare troppo. Vuole lasciar calmare le acque in attesa della prossima udienza per il divorzio, fissata il 24 gennaio, e della conclusione giudiziaria sull’affair Rolex, per cui i due si rivedranno in tribunale il prossimo 4 dicembre.

Intanto, Totti è volato a Wuhan, in Cina, per partecipare all’All Star Game Europa VS America. L’ex numero 10 della Roma ha deciso di mantenere il riserbo sull’uscita di Unica. Un solo commento gli è stato strappato in merito: “Faccia e dica quello che vuole”.

Il silenzio di Totti è un segno di maturità. Vuole evitare di alimentare la polemica e concentrarsi sulla sua vita privata e professionale.

Voi che ne pensate?

