Ospite al programma tv Ti Sento, Arisa ha confessato per la prima volta di aver pensato al suicidio.

Arisa: i pensieri suicidi

Arisa non ha mai fatto segreto di aver attraversato momenti difficili a causa del bullismo da lei subito e delle difficoltà vissute nel cercare la strada giusta prima di diventare una cantante.

Al programma tv Ti Sento è stata la stessa cantante a svelare che, proprio durante un momento molto diifficile da lei vissuto, sarebbe arrivata persino a pensare al suicidio.

“Io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero.

Che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo”, ha dichiarato la cantante.

Arisa e Vito Coppola

Oggi Arisa sembra aver finalmente trovato la serenità almeno per quanto riguarda la carriera. Per quanto riguarda l’amore la cantante ha dato inizio a una liaison con Vito Coppola, ma al momento i due hanno affermato di non potersi definire “una coppia”. “Non stare insieme a distanza è molto difficile.

Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto. La vita è breve”, ha dichiarato la cantante, che ha confessato anche di provare dei sentimenti forti verso il ballerino.