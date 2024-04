L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 22 al 28 aprile 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo dal 22 al 28 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali.

Questa settimana avremo ancora Venere e Mercurio nel segno dell’Ariete, il che porterà molta fortuna ai segni di Terra. Il Sole invece entrerà nel segno del Toro. Ma vediamo adesso insieme l’oroscopo dal 22 al 28 aprile 2024 segno per segno.

Vediamo insieme l’oroscopo dal 22 al 28 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali:

Ariete: Venere e Mercurio sono sempre dalla vostra parte, previste belle novità in ambito lavorativo e tanta passione e romanticismo! Attenzione solamente alle giornate di lunedì e martedì dove sarete particolarmente nervosi.

Toro: settimana molto positiva in ambito lavorativo, potreste infatti ricevere una promozione o iniziare una nuova collaborazione. In amore settimana di alti e bassi, cercate di non trascurare il partner.

Gemelli: settimana molto importante, dopo un periodo piuttosto stancante ecco che piano piano recupererete tutte le energie per affrontare al massimo i prossimi mesi. Unica nota stonata il tanto nervosismo nel fine settimana.

Cancro: ci siamo quasi, dopo che i primi mesi dell’anno sono stati davvero complicati, le cose andranno sempre meglio, soprattutto a partire da maggio. Questa settimana cercate di rilassarvi e prepararvi a mesi super!

Leone: settimana abbastanza difficile, soprattutto in ambito sentimentale. Sarete infatti molto nervosi e non mancheranno le discussioni con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci degli imprevisti, ma nulla che non riusciate a risolvere.

Vergine: settimana molto nervosa, sul lavoro potreste andare incontro a diversi imprevisti. Cercate di affrontare tutto con calma e determinazione. In amore settimana abbastanza tranquilla, consigliate le gite fuori porta a due.

Bilancia: se Mercurio e Venere in opposizione potrebbero portare alcuni problemi nella coppia, ecco che sul lavoro sarà invece una settimana super produttiva. Alcuni di voi potrebbero finalmente veder realizzato un progetto a cui tenevano particolarmente.

Scorpione: Marte è dalla vostra parte e vi darà tanta energia. Sul lavoro però non sarà una settimana facile, problemi e imprevisti saranno all’ordine del giorno. In amore settimana così così, cercate di non prendervela per ogni cosa.

Sagittario: splendida settimana in vista, soprattutto in ambito sentimentale, sia per chi è in coppia ma soprattutto per chi è single che potrebbe incontrare una persona molto speciale. Tutto bene anche sul lavoro.

Capricorno: settimana di alti e bassi, se sul lavoro le cose andranno abbastanza bene, in ambito sentimentale non mancheranno i litigi e le discussioni con il partner. Prendetevi del tempo per voi stessi, per ricaricarvi e capire cosa volete davvero dalla vita.

Acquario: settimana molto importante, è arrivato il momento di provare a realizzare quel progetto che tenete chiuso nel cassetto da troppo tempo. In amore settimana tranquilla, ma occhio alla gelosia.