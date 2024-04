Stefania Sorrentino è la presunta amante di Eddy Mertens, ex compagno della conduttrice Antonella Clerici e padre di sua figlia Maelle. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Stefania Sorrentino, chi è l’amante di Eddy Mertens?

Stefania Sorrentino pare sia la causa della separazione tra la conduttrice televisiva Antonella Clerici ed Eddy Mertens. Tanti anni fa infatti sembra che la giovane abbia avuto un flirt con il ballerino, quando egli stava ancora con la Clerici. Stefania però pare non sapesse che l’uomo fosse già impegnato. Stefania Sorrentino è brasiliana, è nata a Rio De Janeiro nel 1991 e ha quindi 33 anni. Quando era ancora una bambina si è trasferita assieme a tutta la famiglia in Italia, più precisamente a Collegno, in provincia di Torino. Nel 2011 è stata eletta Miss Miluna e si è cominciato a sentir parlare di lei. Ha lavorato come receptionist in una palestra e come hostess nelle discoteche. Inoltre è anche diventata valletta di una trasmissione sportiva in onda su una emittente privata di Torino.

Stefania Sorrentino ed Eddy Mertens: le parole di Antonella Clerici a “Belve”

Intervistata da Francesca Fagnani a “Belve“, la conduttrice televisiva Antonella Clerici è tornata a parlare del suo ex compagno e padre di sua figlia Maelle. Fu il settimanale Chi il primo a pubblicare le foto del ballerino insieme a Stefania Sorrentino, facendo così scoppiare un caso nazionale. Solo allora la Clerici scoprì di essere stata tradita dal marito. Durante l’intervista la conduttrice non ha avuto problemi a dire qual è una collega che non ama particolarmente, ovvero Barbara D’Urso, poiché si è sentita tradita da lei che ha spiattellato il tradimento dell’ex compagno: “ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei apri Pomeriggio Cinque dicendo: ‘domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy’. L’ho trovata una cosa molto sgradevole, non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega.”

Tornando a Stefania Sorrentino, all’epoca dei fatti aveva solo 20 anni e aveva poi dichiarato a Chi che non sapeva che Eddy fosse l’uomo di Antonella Clerici e che comunque tra loro c’erano stati solamente dei baci, e che lei non aveva ceduto al corteggiamento. Ecco cosa aveva detto la giovane: “non l’ho sapevo che fosse l’uomo di Antonella Clerici, l’ho scoperto quando me lo ha detto un amico. Ho provato una sensazione bruttissima, io non sono una rovina famiglie e sono contenta di non aver ceduto al suo corteggiamento.” Al settimanale DiPiù Stefani Sorrentino aveva anche raccontato di essersi pentita di aver dato l’autorizzazione al settimanale Chi di pubblicare le foto di lei insieme a Eddy: “ho sbagliato perché quando il giorno dopo sono stata contattata da fotografi e giornalisti li ho autorizzati ad andare avanti.”

