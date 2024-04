Malena è una delle attrici hard italiane più note e, nel corso di una intervista, ha svelato quanti soldi riesce a guadagnare. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la pornostar.

Malena, quando guadagna l’attrice hard?

Una delle più note attrici hard italiane, ovvero Filomena Milena Matromarino, in arte Malena, è stata ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio” e, tra le altre cose, ha raccontato quanti soldi riesce a guadagnare. La donna ha fatto sapere che in realtà i soldi guadagnati sul set sono molto meno di quanto si possa immaginare e che la maggior parte dei suoi guadagni arrivano dalle serate in giro per il Paese o dai programmi televisivi e non dai film. Ricordiamo che Malena è stata una delle concorrenti, qualche anno fa, de “L’isola dei Famosi”. Ma ecco le sue parole: “il set è la parte dove si guadagna meno, sicuramente guadagnano molto produttori e registi, ma noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà.” Malena è entrata poi nello specifico dicendo che le cifre solitamente vanno dai 1.000 ai 2.000 euro per una scena, in base ovviamente alla popolarità. L’attrice hard ha detto che quando lavora a Budapest fa generalmente una scena al giorno, in quanto in set durano una interna giornata, tra trucco, preparazione intima personale e ciak. Infine ha appunto detto che ora guadagna molto soprattutto facendo serate, ospitate e televisione.

Malena: “Ho guadagnato 27mila euro in un mese su Onlyfans”

Come abbiamo appena visto, Malena ha raccontato a Monica Setta per “Storie di donne al bivio” quando guadagna solitamente per girare una scena di un film. La pornostar ha parlato però anche del periodo del lockdown, rivelando che sulla piattaforma Onlyfans è arrivata a guadagnare in un solo mese ben 27mila euro: “durante il lockdown per esempio, l’ho sempre dichiarato, sono arrivata a incassare 27mila euro. E calcolate che io sono una attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Io sono famosa e non ho problemi a dire i guadagni. Certo che dichiaro tutto al fisco. Però confermo che le ragazze non popolari spesso guadagnano più di me. Questo ferisce molte le professioniste e le artiste che vedono le altre che lo fanno soltanto per soldi e basta.”

Lo scorso anno Malena era stata ospite invece di Francesca Fagnani a “Belve”, e anche in quella occasione aveva parlato dei suoi guadagni, specificando che solo le attrici molto popolari prendono cachet alti. Anche in quell’occasione aveva detto che al cifra a scena è sui 1.000 euro, e può arrivare ai 1.500. Alle Iene invece aveva dichiarato che se una attrice è davvero molto famosa può arrivare a prendere anche 5.000 euro se gira un film completo.

