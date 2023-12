Clara Soccini è un’attrice e una cantante milanese ed è una delle finaliste di Sanremo Giovani, oltre che protagonista della serie televisiva “Mare Fuori”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Clara Soccini, da Mare Fuori a Sanremo: tutto sulla cantante

Clara Soccini è una giovane attrice e cantante milanese. Clara è nata il 25 ottobre del 1999 a Varese e ha quindi 24 anni. Tra le sue grandi passioni ci sono la recitazione a la musica. Quando aveva 6 anni, suo nonno le regalò un pianola e Clara decise poi di prendere lezioni di canto e di pianoforte. Si è diplomata al liceo linguistico di Travedona Monate, dopo di chi si è trasferita a Milano e ha iniziato a lavorare come modella. Nel 2020 ha debuttato nel mondo della musica pubblicando alcuni pezzi sul suo profilo ufficiale di Instagram, fino all’uscita del primo singolo con il rapper e produttore Nicola Siciliano, dal titolo “Io e Te“. Dopo qualche mese, Clara ha rilasciato altri singoli, “Freak”, “Ammirerò”, e “Freak”. Con la serie televisiva dall’enorme successo “Mare Fuori”, comincia la carriera di attrice di Clara Soccini. Nella serie la giovane interpreta il ruolo di Giulia – Crazy J, una ragazza appassionata di musica che nella trap trova il suo modo di esprimersi, ma che la porta molto spesso a frequentare ambienti poco raccomandabili. Grazie a Crazy J, Clara diventa famosa al grande pubblico, nella serie infatti viene fuori tutto il suo talento musicale, tanto che nell’aprile del 2023 firma il suo primo contratto discografico. Nel corso della serie, Crazy J, approfitterà di una occasione per pubblicare una sua canzone, “Origami all’alba“, pezzo che ha ufficialmente segnato l’inizio della carriera musicale di Clara Soccini. Non abbiamo invece informazioni sulla vita privata di Clara Soccini, non sappiamo quindi se al momento sia fidanzata o meno. Se volete saperne di più su di lei, potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 231mila follower.

Clara Soccini, finalista a Sanremo Giovani

Clara Soccini è quindi una delle finaliste a Sanremo Giovani, finale che verrà disputata il prossimo 19 dicembre 2023 presso il Teatro del Casinò di Sanremo. I tre vincitori entreranno a fare parte dei big in gara al Festival di Sanremo 2024. Dopo l’enorme successo di “Origami all’alba“, certificato triplo platino, per la finale di Sanremo Giovani, Clara porterà il brano “Boulevard“, una ballad intima capace di toccare le corde emotive di tutti coloro che l’ascoltano. Il brano è stato scritto da Clara assieme a Daniele Magro e prodotta da Giovanni Pallotti ed è una dedica alla madre. Il testo parla di una ragazza ormai adulta che vede la madre con occhi nuovi, cogliendone le sue fragilità e, allo stesso tempo, il testo vuole essere anche un racconto per tutte le persone che hanno la forza di chiedere aiuta nei momenti più difficili.

