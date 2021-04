Napoletana di origine, romana d’adozione ed ex moglie di quello che è stato uno dei volti più amati della televisione italiana. Chi è la dottoressa Pucci Romano, che attraverso il suo appassionato lavoro di studio e divulgazione sensibilizza su un argomento molto importante ma spesso sottovalutato, la cura della pelle.

Chi è Pucci Romano

Maria Concetta Romano, meglio conosciuta come Pucci Romano, è originaria della Campania, precisamente di Napoli, ma Roma, ormai da tempo, è diventata la sua seconda casa. La Romano infatti si trasferisce nella Capitale da ragazza per motivi di studio, ma ci rimane per amore e successivamente anche per lavoro.

Pucci Romano è infatti medico specialista in Dermatologia e Venereologia, ma non solo, è anche professoressa all’Università Cattolica del Sacro Cuore della sede di Roma e membro di associazioni dermatologiche italiane e nel mondo.

È anche autrice di numerose pubblicazioni in ambito scientifico e presidente di Skineco, un’associazione di ecodermatologia.

La divulgazione attraverso editoria e tv e web

Pucci Romano è conosciuta per il suo impegno nella divulgazione attraverso giornali e programmi televisivi. Collabora infatti con testate giornalistiche come L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica, Ok Salute, Aria, Ambiente e Salute,

Vita&Salute e Viversani e Belli. In televisione invece è spesso presente nei vari salotti della Rai e di Mediaset in qualità di esperta.

Attraverso la carta stampata, Pucci Romano ama raccontarsi e anche raccontare la propria professione. Il suo primo libro dal titolo “Buddista per caso” esce infatti all’inizio degli anni 2000. Nel 2011, per Giunti, pubblica “A tavola non si invecchia”, scritto insieme alla collega dottoressa Gabriella Fabbrocini e alla ballerina e nuova professoressa di Amici, Lorella Cuccarini. Dello stesso libro, nel 2013, è uscita una seconda edizione. Successivamente, nel 2016 esce “Un’amica per la pelle”. Nel 2020 invece, insieme al dottor Nicola Sorrentino ha pubblicato “Beauty Food”.

Come ulteriore step per una divulgazione più completa, Pucci Romano è sbarcata anche sul web. Su Instagram infatti possiamo trovare il suo profilo personale, dove condivide tantissime dirette in cui spiega trucchetti e consigli.

La pelle come missione

La dottoressa Romano ha unito quella che è la sua professione ad un’altra sua passione, quella della cucina. Nella seconda pubblicazione di “A tavola non si invecchia” infatti, sono presenti numerosissime ricette da seguire per mantenere la propria pelle bella e sana a lungo.

In quanto esperta in dermatologia, tiene molto a sensibilizzare alla cura della pelle, non solo per quanto riguarda il fattore importantissimo dell’alimentazione, ma anche per quanto riguarda la cosmesi. Attraverso gli studi condotti da Skineco infatti ha esplorato gli effetti che principi attivi e altre sostanze presenti nei cosmetici provocano sulla pelle e anche le conseguenze che hanno sull’ambiente una volta smaltiti.

Vita privata Vita privata

In televisione Pucci Romano non è conosciuta solo per la sua professione, ma anche per essere stata la moglie di uno dei volti più amati, e che a sua volta, ha fatto ri-innamorare tantissime coppie nella sua trasmissione “Stranamore”. Nel 1992 infatti, la Romano diventa mamma di Carolina Castagna, avuta dal compianto conduttore Alberto Castagna. I due si sposano due anni dopo, nel 1994, ma il matrimonio dura solo un anno. Successivamente durante la malattia di Castagna, gli ex coniugi si riavvicinano, per poi allontanarsi nuovamente. Successivamente Pucci Romano si è risposata, festeggiando nel 2020 ben 14 anni di matrimonio.