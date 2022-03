Come fare lo yogurt in casa: consigli e strumenti

Alcuni alimenti che si consumano tutti i giorni si possono anche fare a casa con gli ingredienti a casa. Uno di questi cibi è proprio lo yogurt da consumare in qualsiasi momento della giornata nel modo in cui si preferisce. Qui spieghiamo come fare lo yogurt a casa in modo semplice risparmiando denaro con gli strumenti adeguati.

Come fare lo yogurt

Lo yogurt è un pasto leggero e adatto anche a chi sta seguendo una dieta ipocalorica. Inoltre, è possibile consumarlo in tantissimi modi e come base di diverse ricette. Lo yogurt intero ha circa 120 calorie, mentre quello magro si aggira intorno alle 60 calorie ed è possibile assaggiarlo sia come spuntino della merenda, ma anche a colazione.

Un alimento ottimo da consumare anche per i bambini dal momento che rinforza le ossa, aumenta le difese immunitarie, oltre a equilibrare la flora intestinale dal momento che ha tantissimi fermenti lattici.

Con questo alimento si possono preparare dolci, biscotti, ma anche tantissime salse da accompagnare alle verdure per il pranzo o la cena.

Si può fare lo yogurt in casa per risparmiare sui costi e inoltre una preparazione del genere permette di apportare tantissimi benefici rispetto al prodotto che si compra al supermercato. Si può ottenere uno yogurt denso dal sapore delicato che saranno felici di assaggiare anche i bambini e che è molto naturale, in quanto privo di tutta una serie di conservanti.

Lo yogurt che si prepara in casa è molto più naturale e sano, dal momento che non ha addensanti. Si tratta di un metodo economico considerando che un chilo di yogurt ha un costo tra i 2 e i 5 Euro, mentre per comprare un litro di latte si ha un costo inferiore per un notevole risparmio. Si prepara in pochissimo tempo per poterlo assaggiare in qualsiasi momento.

Come fare lo yogurt in casa: consigli

Molto leggero, adatto per uno spuntino, un alimento chesi trova in molti carrelli della spesa. Per risparmiare denaro, è possibile fare lo yogurt in casa grazie a una serie di consigli e suggerimenti per un prodotto otimo da gustare e facile da preparare. Prima di tutto, bisogna munirsi dell’occorrente necessario, ovvero un litro di latte e delle bustine di fermenti liofilizzati.

Bisogna far scaldare il latte in una pentola a una temperatura tra i 38 e i 46°. In seguito, unire i fermenti lattici amalgamando il tutto senza fare grumi. La temperatura deve essere tra i 38 e i 45° in modo che si fermenti il composto appena creato. In base al grado di cremosità che può essere più o meno denso, possono passare tra le 6 e le 12 ore.

In seguito alla fermentazione, si passa poi alla fase di setaccio con un colino in modo da eliminare i grumi del coagulo. A quel punto, si divide in vasetti per poi riporlo in frigorifero per circa 4-5 ore per addensarlo e raffreddarlo. Superata questa fase, lo yogurt è pronto e si può aromatizzare con qualche goccia di limone, arancia, mandarino, ciliegia, ecc., a seconda dei gusti.

Si consiglia di gustarlo insieme a della frutta fresca, come fragole o frutti di bosco per un pasto leggero e ottimo in ogni momento. È possibile conservare lo yogurt in frigorifero per circa una settimana in barattoli ben chiusi.

Come fare lo yogurt: strumenti

1)Ariete 615 B-Cheese

Una macchina che non solo permette di fare qualsiasi formaggio, come la mozzarella, la caciotta, ma anche di preparare lo yogurt cremoso per la colazione e gli spuntini. Un elettrodomestico con ben 6 programmi preimpostati e un ricettario. Si può scegliere qualsiasi tipo di latte e personalizzare le ricette con spezie, aromi, ecc. Una macchina di colore bianco e verde con pannello soft touch. Il prodotto più venduto del settore in vendita con il 22% di sconto.

2)Clatronic JM 3344

Una macchina per fare lo yogurt con la potenza da 14 watt e interruttore on/off luminoso. Permette di contenere ben 7 vasetti con il tappo a vite. Ha un coperchio traspirante. Un modello molto facile da usare anche per i principianti. In vendita con lo sconto del 15%.

3)Monboco set di 12 vasetti in vetro

Sono 12 vasetti realizzati in vetro per lo yogurt con coperchi ermetici. Nella confezione anche il pennarello per scrivere sul vasetto e indicare il nome del prodotto, la data, ecc. Sono molto resistenti e si possono mettere anche nel microonde. I tappi sono sigillati per garantire una ottima conservazione dello yogurt. Sono multiuso e adatti anche per la yogurtiera.

Oltre ai consigli su come fare lo yogurt in casa, vi consigliamo anche la ricetta per la torta a base di questo prodotto.