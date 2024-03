Dal 1977, da quando è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite come giornata dei diritti femminili, l‘8 marzo è una data molto importante. L’8 marzo è la Festa delle Donne, una giornata dedicata alla celebrazione dei successi, delle conquiste e del progresso delle donne. Quanti in quest’occasione desiderano sorprendere la propria partener durante questo giorno. Uno dei modi migliori per farlo è quello di organizzare una cena, preparata con cura e con amore, il quale non deve mai mancare. Se sei a corto di idee o stai cercando ispirazione, questo è il posto giusto per te. In quest’articolo presenteremo un menù originale, completo di ricette e idee, che conquisteranno di sicuro la vostra partner.

Festa delle Donne, il menu: un antipasto fresco e delicato

Ovviamente, iniziamo con un bell’antipasto fresco a delicato, l’ideale per stimolare le papille gustative. Noi proponiamo un’insalata di gamberi, avocado e mango che è un piatto leggero, ma ricco di sapori esotici. La dolcezza del mango si sposa perfettamente con la cremosità dell’avocato e la delicatezza dei gamberi. Per preparare questo piatto devi avere a disposizione:

Gamberi freschi

Avocado maturo

Mango maturo

Lattuga mista

Olio extravergine d’oliva

Succo di lime

Sale e pepe

Festa delle Donne, primo piatto: risotto allo zafferano con gamberi e asparagi

Continuiamo con un primo piatto ricco di sapori e leggero: il risotto allo zafferano con gamberi e asparagi. Il gusto dello zafferano si unisce alla dolcezza degli asparagi e alla consistenza cremosa del risotto, mentre i gamberi aggiungono una nota di mare. Per preparare questo piatto devi avere a disposizione:

Riso Carnaroli

Zafferano

Gamberi

Asparagi

Brodo vegetale

Burro

Parmigiano Reggiano

Vino bianco secco

Festa delle Donne, secondo piatto: branzino al forno

Per secondo, ti proponiamo il branzino al forno con salsa al limone e timo, accompagnato da un purè di patate e da un’insalata di rucola e pomodorini. Per preparare questo piatto devi avere a disposizione:

Branzino intero o filetti di branzino

Limone

Timo fresco

Patate

Rucola

Pomodorini ciliegia

Olio extravergine d’oliva

Aceto balsamico

Sale e pepe

Festa delle Donne, dessert: mousse al cioccolato bianco e lamponi

Per concludere la cena, vi consigliamo un dolce irresistibile: la mousse al cioccolato bianco e lamponi. Questo dessert è un mix di dolcezza e freschezza. La cremosità del cioccolato bianco si sposa alla nota acidula dei lamponi. er preparare questo piatto devi avere a disposizione:

Cioccolato bianco

Panna fresca

Lamponi freschi

Zucchero a velo

Gelatina in fogli

Speriamo che il nostro menù, raffinato e originale, possa stupire la vostra partner in occasione della Festa delle Donne. Però, bisogna ricordare che non bisogna festeggiare la donna solo l’8 marzo, ma ogni giorno.

