Qual è il piatto preferito della cantante Noemi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Il piatto preferito di Noemi: cosa mangia la cantante?

La cantante Noemi è dimagrita molto negli ultimi anni grazie alla dieta Meta, il cui nome sta per Medical Education Transform Action e che punta a educare il paziente a porsi in maniera diversa nei confronti del cibo. Lo scopo di questa dieta è anche di modificare l’azione del metabolismo, facendo in modo che si riesca facilmente a perdere peso senza creare però degli squilibri dell’organismo. Ma, cosa mangia quindi Noemi? La cantante segue i consigli della sua nutrizionista, Monica Germani che, secondo quanto detto dalla cantante, non ama diete tropo drastiche, anzi propone di non stravolgere eccessivamente le abitudini che si hanno a tavola, imparando però a consumare cibi nutrienti, fino ad arrivare, poco alla volta, a modificare lo stile alimentare. Ecco ad esempio una giornata tipo del menù di Noemi:

Colazione : yogur magro con un cucchiaio di cereali non raffinati o muesli e frutta secca o frutta fresca. Il tutto accompagnato da una spremuta di arancia e una tazza di tè o caffè, dolcificato con zucchero di canna.

: yogur magro con un cucchiaio di cereali non raffinati o muesli e frutta secca o frutta fresca. Il tutto accompagnato da una spremuta di arancia e una tazza di tè o caffè, dolcificato con zucchero di canna. Spuntino metà mattina: frutta di stagione o uno smoothie sempre di frutta o di verdura.

frutta di stagione o uno smoothie sempre di frutta o di verdura. Pranzo: 50g di pasta o di riso integrale e una porzione di verdura. In alternativa alla pasta e al riso, una bella zuppa di soli legumi.

50g di pasta o di riso integrale e una porzione di verdura. In alternativa alla pasta e al riso, una bella zuppa di soli legumi. Merenda: yogurt magro o frutta di stagione.

yogurt magro o frutta di stagione. Cena: 150g di pesce o carne bianca, del pane integrale e delle verdure cotte o crude. A fine pasta un quadratino di cioccolato fondente o della frutta secca.

Questo quindi è un esempio del menù di Noemi, se però volete anche voi iniziare una dieta non fate nulla da soli ma rivolgetevi sempre a un nutrizionista che saprà indicarvi il percorso migliore per voi e per il risultato che volete ottenere.

La dieta Meta di Noemi

Come abbiamo appena visto, Noemi segue la dieta Meta, un metodo creato dalla nutrizionista Monica Germani. Ecco le sue parole circa il percorso di Noemi nel corso di una intervista a Vanity Fair: “se non c’è un cambiamento interiore la dieta non fa effetto. Noemi è stata subito una paziente ideale perché si è lasciata guidare senza focalizzarsi solo sull’aspetto estetico. Ha curato il corpo rispettando madre natura, si è presa il giusto tempo, prima ha rivalutato le sue forme e poi ha rivisto anche il suo approccio al cibo. L’aspetto nutrizionale è andato di pari passo al suo rapporto con il cibo, che abbiamo corretto nel corso del tempo. Ho inserito il cambiamento all’interno delle sue stesse abitudini, senza restrizioni e sempre attraverso una dieta bilanciata. Il successo di Noemi non è stato solo il dimagrimento, che è l’effetto di una nuova educazione alimentare. Siamo partire dal disordine e abbiamo messo ordine. Durante la dieta, Noemi ha sempre avuto le sue trasgressioni, che ha imparato a controllare bilanciando al pasto successivo. Non aveva limitazioni su come cucinare gli alimenti e questo le ha permesso di ricoprirli, di riappropriarsi del gusto e di non vedere pranzo e cena come pasti tristi.”

