La celebrità italiana Fedez, inizialmente noto per il suo talento musicale, mentre ora anche in altri campi, come per i podcast (Muschio Selvaggio), ha un debole particolare per alcuni piatti di cucina. Tra questi, è presente una pietanza che sovrasta tutte, che lui stesso ha ammesso di amare. In questo articolo, scopriremo quali sono i piatti preferiti di Fedez.

Fedez e il suo piatto preferito

Come già anticipato, ci sono diversi piatti che il cantante italiano preferisce. Tra questi, c’è il sushi, in particolare quello al salmone. Questa delizia giapponese ha conquistato molti palati occidentali per la sua freschezza e varietà di sapori. Inoltre, Fedez non può resistere alla classica pizza margherita, che si concede spesso.

Il grande amore di Fedez: il tiramisù

Oltre ai gustosi piatti menzionati in precedenza, il grande amore di Fedez sembra non essere salato, ma bensì un dolce. La prelibatezza in questione è il tiramisù, che grazie al suo equilibrio e alla sua cremosità, oltre ad incantare il palato di tutti noi, fa lo stesso effetto anche su Fedez. Il rapper ha più volte espresso la sua preferenza per questo dessert al cucchiaio, citandolo come uno dei suoi preferiti.

Fedez e l’alimentazione post-tumore

Nonostante la sua passione per la buona cucina, Fedez ha dovuto affrontare alcune sfide legate alla sua salute: il tumore al pancreas. La sua malattia è molto rara e negli ultimi giorni il cantante ha dichiarato: “Ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato. In quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci. Ne prendevo addirittura sette e il medico che me li dava non comprendeva che stavo male”. Sono state queste le sue parole durante l’incontro con le scuole al Circolo dei Lettori di Torino sul tema “La salute mentale è un diritto dei giovani”. Ha spiegato anche come ha vissuto il tutto: “La malattia? Non credo di aver ancora metabolizzato la cosa, ci vogliono anni per arrivare a una metabolizzazione completa, è complesso. Nell’immediato, ricordo di aver fatto solo pensiero: la cosa che mi metteva più ansia, ma mi dava anche la spinta per mantenere un minimo di dignità e compostezza, è stato pensare che i miei figli non si sarebbero più ricordati di me se fossi morto. Erano troppo piccoli. Questa era la cosa che più mi faceva paura ma era anche il motore per dirmi ‘ non morire adesso”. Dopo l’operazione il rapper deve sempre controllare la sua glicemia e stare attento a ciò che mangia. Ha dovuto adeguare la sua alimentazione, visto che non poteva essere più la stessa.

