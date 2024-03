Eva Mendes è un’attrice e modella statunitense di origine cubana, nonché moglie del noto attore Ryan Gosling. Ma, qual è il piatto preferito dalla Mendes? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Il piatto preferito da Eva Mendes

Eva Mendes è una famosissima modella e attrice, nonché moglie dell’altrettanto noto attore Ryan Gosling. Ma, qual è il suo piatto preferito? Bene, il piatto preferito dalla modella è il riso integrale. Inoltre l’attrice, nel corso di una intervista a Shape Magazine, ha rivelato di mangiare sempre le stesse cose e anche di come ha fatto a rimettersi subito in forma dopo la seconda gravidanza: “è stato più stimolante tornare in linea dopo la mia seconda figlia, ma non è stato così difficile come pensavo perché sono sempre di corsa con loro. Non mi siedo mai.” Eva ha aggiunto che la dieta che segue è molto semplice poiché mangia appunto sempre più o meno le stesse cose, anche perché ha rivelato di essere una persona che non si emoziona particolarmente con il cibo, quindi il mangiare sempre uguale non le pesa per niente.

La dieta di Eva Mendes, facilissima da seguire

Come abbiamo appena visto, Eva Mendes non è una persona che si emoziona particolarmente davanti al cibo e per questo non ha problemi a mangiare sempre le stesse cose, sia a pranzo che a cena. Ma vediamo adesso insieme qual è il menù quotidiano della modella e attrice:

Colazione: uova e pane nero. “la mia giornata inizia con le uova. Credo abbiano qualcosa di magico, puoi cucinarle in mille modi. Io le faccio strapazzate e le accompagno con un Ezekiel Toast” (ovvero il pane nero).

uova e pane nero. “la mia giornata inizia con le uova. Credo abbiano qualcosa di magico, puoi cucinarle in mille modi. Io le faccio strapazzate e le accompagno con un Ezekiel Toast” (ovvero il pane nero). Pranzo : verdure e cereali. “per pranzo in genere mangio del riso o quinoa con il salmone e cerco di includere sempre una insalata per mangiare più verdure.”

: verdure e cereali. “per pranzo in genere mangio del riso o quinoa con il salmone e cerco di includere sempre una insalata per mangiare più verdure.” Cena: stesse cose del pranzo. “mangio le stesse cose anche a cena. Sono una creatura abitudinaria. Non mi annoio con il cibo, lo vivo solo come un combustibile per il mio corpo. Non vedo l’ora che arrivi la sera perché quello è il momento in cui posso finalmente sedermi. In questa fase sono in modalità sopravvivenza con i bambini e devo mangiare mentre li seguo.”

Questo quindi è il menù tipico di Eva Mendes, la quale però ammette che tra i peccati di gola ci sono i dolci: “I dolci sono la mia rovina. E’ una voglia perenne e devo gestirla costantemente. Avevo preso l’abitudine di mangiare qualcosa di dolce dopo ogni pasto e quindi ora mi ritrovo a cercare di barattare con me stessa. Del tipo: ‘no, ok, non posso mangiare quel dolce dopo cena, ma magari posso concedermelo a pranzo. E’ come se avessi un bambino nella mia testa e penso: ‘ma sì, mi alleno, posso concedermi un pò di zuccheri.”

