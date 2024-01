Rosanna Vaudetti, chi è: età, altezza, marito, figli e malattia

Rosanna Vaudetti è un’annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1961 al 1998. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Rosanna Vaudetti: età, marito, figli, altezza e malattia

Rosanna Vaudetti è un’annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1961 al 1998. Rosanna è nata ad Ancona il 19 dicembre del 1937 e ha quindi 86 anni, è del segno zodiacale del Sagittario ed è alta 1,65 cm. Rosanna si è laureata in Scienze Politiche e ha lavorato prima come giornalista e poi come signorina buonasera per la Rai. Dal 1965 fino al 2020 è stata sposata con il regista televisivo Antonio Moretti, scomparso tre anni fa. La coppia ha avuto due figli, Leonardo e Federico. Nel corso di diverse interviste, Rosanna Vaudetti aveva così parlato della proposta di matrimonio ricevuta da parte del marito: “Antonio ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina, intenti a chiacchierare. Io lo baciai e me ne andai. Il giorno dopo mi chiamò chiedendomi cosa significasse. Era un sì. Da quel momento non ci siamo più lasciati.” a Il Giorno, Rosanna aveva raccontato anche un aneddoto sulle nozze riguardante Mike Bongiorno: “Mike fu il primo a sapere che io e Antonio stavamo per sposarci. Ma lui cercò di dissuadere Antonio. Gli disse: vuoi sposare la Vaudetti? Ma non lo sai che è già fidanzata con due giornalisti? Ovviamente quella di Mike era una battuta. E quando Antonio me la confidò, ne ridemmo insieme.”

A giugno del 2022 Rosanna Vaudetti è stata operata al cuore, l’equipe cardiologica di Torrette di Ancona le ha infatti impiantato un pacemaker definitivo. Rosanna è stata sottoposta a un intervento di ablazione cardiaca, dopo aver accusato un malore mente stava nuotando a Portonovo. L’ex signorina buonasera è svenuta rischiando di annegare. Per fortuna però ha ripreso subito conoscenza oltre a essere stata soccorsa dai bagnanti presenti.

Rosanna Vaudetti: la carriera in Rai

Rosanna Vaudetti ha lavorato in Rai come annunciatrice e come conduttrice televisiva dal 1961 al 1998, quando, durante una puntata di “Carrambà che fortuna” condotta da Raffaella Carrà, ha annunciato il ritiro dall’attività di signorina buonasera dopo ben 37 anni di attività. Rosanna è stata la seconda annunciatrice Rai più longeva, preceduta solamente da Nicoletta Oromando. il 2 giugno dello stesso anno è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel corso della sua carriera abbiamo visto la Vaudetti alla conduzione di diversi programmi, tra i quali: “Giochi senza frontiere”, “Eurovision Song Contest”, “Che Tempo che Fa” nella versione mattutina, ha affiancato Mike Bongiorno in “Un disco per l’estate”, Vittorio Salvetti al “Festivalbar ’98” e Corrado e Pippo Baudo in sei edizioni di “Domenica In”, alternandosi con altre conduttrici. Inoltre è comparsa al cinema in un cameo nel film di Massimo Troisi “Morto Troisi, Viva Troisi”.

