Con l’arrivo delle giornate più calde, non si rinnova soltanto il nostro guardaroba ma anche la nostra manicure. Dai colori pastello ai finish luminosi, ecco tutti gli smalti di tendenza per la Primavera 2024 da non perdere.

Smalti primavera 2024: i colori imperdibili

I trend unghie più in voga del momento ci offrono una serie di manicure colorate e glamour da sfoggiare durante la bella stagione. Tonalità pastello, nuance vibranti e finish luminosi: i colori di tendenza per la Primavera 2024 offrono una scelta infinita, da poter abbinare a abbinare a qualsiasi forma, che siano unghie squadrate, rotonde, o a mandorla, di media lunghezza. Ecco tutti gli smalti da non perdere:

Chanel Le Vernis 179 Lagoon

Un azzurro mare brillante con particelle luminose argentate, per un effetto magnetico sulle unghie. Oltre al colore a lunga durata, offre anche vantaggi curativi per rendere le unghie più sane e forti.

Dior Vernis 555 Popeline

Un delicato color pesca microglitterato ispirato al colore dell’anno peach fuzz. Questo smalto rende ogni manicure luminosa e sofisticata, grazie agli estratti di peonia e pistacchio che hanno un effetto protettivo.

Manucurist Green Flash Led Nail Polish Shell

Uno smalto semipermanente bianco sporco con sottotono freddo. Una tonalità semplice ma d’impatto. Ideale per chi desidera una manicure glamour e senza sforzo.

Kiko Milano Days in Bloom Garden Vibes Nail Lacquer Un irresistibile smalto verde menta perlato. Fresco, luminoso e alla moda, è perfetto da sfoggiare nella stagione primaverile.

Faby Sun Park – Popsy Collection Una nuance vibrante, sbarazzina e stilosa. Inoltre, questo smalto offre una formula 10 Big Free composta all’87% da ingredienti biologici certificati.

Essie Never Basic Odd Squad Collection Il rosa continua a dominare le tendenza unghie anche per questa stagione. Da non perdere questo nude rosato terracotta, una nuance raffinata e di classe.

Neonail Show Your Passion Meraviglioso anche il nude rosato effetto pastello. Una nuance calda e raffinata, ideale anche sulle unghie corte, per un risultato elegante e delicato.

Off-White Smalto Color Matter Acid Per chi ama osare e non passare inosservata, questo smalto con base trasparente e glitter brillanti in sfumature oro, viola, rosa e blu è la scelta perfetta.

Gitti 188 Frosty Sage

Il color salvia torna di tendenza con questo smalto in formula vegana plant-based. Per un effetto soft touch, è meravigliosa la versione con top coat opaco.

Pupa Vamp! Smalto Profumato Effetto Gel 129 Fancy Lilac Tra i colori più richiesti per la stagione primaverile troviamo il lilla. Questo smalto delicato e chic offre un effetto plumping e una deliziosa profumazione.

Le tendenze unghie Primavera 2024 ci permettono di giocare con la fantasia. Scegliete il colore di smalto che più vi piace e preparatevi a stupire con le vostre nuove manicure.

