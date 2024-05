Come scegliere la borsa perfetta per te in base alla bodyshape? Te lo sveliamo noi!

Scegliere la borsa perfetta può sembrare complicato tra diverse taglie, forme e grandezze. Ma non temere, siamo qui per aiutarti. Scopriamo insieme come trovare il modello perfetto per te in base alla bodyshape.

Come scegliere la borsa giusta in base alla bodyshape

Aggiungere il tocco finale al look è tutto merito degli accessori, ma c’è ne sono alcuni che vanno oltre il concetto tradizionale di accessorio. La borsa ne è sicuramente un esempio: non si limita a completare, ma è in grado di armonizzare la tua silhouette e valorizzare i tuoi punti di forza. Dunque, è essenziale scegliere il modello più adatto a te. La scelta della borsa, infatti, non è mai banale: ogni forma del corpo richiede un tipo specifico di borsa che non solo aggiunga stile, ma che si adatti perfettamente alla tua figura.

Ecco quali modelli di borsa valorizzano la tua bodyshape

Per guidarti attraverso la scelta più giusta per te, vediamo quali modelli di borsa valorizzano al meglio la tua bodyshape:

Corpo a clessidra

Per evidenziare la tua silhouette a clessidra, opta per borse a tracolla regolabile o a mano che si adattano alla tua vita. Evita borse troppo grandi che potrebbero appesantire la parte superiore del corpo.

Corpo a pera

Se hai una figura a pera, punta su borse a tracolla che si posizionino a livello della vita per equilibrare le proporzioni. Evita modelli troppo grandi che metterebbero in risalto il bacino.

Corpo a triangolo

Per chi ha la forma del corpo a triangolo, borse a mano strutturate o a tracolla con dettagli nella parte superiore possono aggiungere volume alla parte superiore del corpo, bilanciando le proporzioni.

Corpo a mela

Se hai una figura a mela, scegli borse a tracolla lunghe che si appoggiano sulla parte più stretta del corpo. Evita modelli troppo piccoli che potrebbero accentuare la zona addominale.

Corpo ovale

Per le silhouette ovali, borse a mano strutturate o a tracolla con linee verticali possono aiutare a slanciare e definire la figura. Evita borse troppo grandi che potrebbero appesantire ulteriormente la silhouette.

Corpo rettangolare

Se hai una forma rettangolare, opta per borse a tracolla con forme arrotondate o borse a spalla con pattern o dettagli che aggiungano volume alla parte superiore e inferiore del corpo. Seguendo questi semplici consigli, potrai finalmente trovare la borsa perfetta che si adatta alla tua bodyshape in modo armonioso.

