Fabio Marchese Ragona è un giornalista vaticanista, nonché co-autore con Papa Francesco della biografia di quest’ultimo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Fabio Marchese Ragona: origini, libri

Fabio Marchese Ragona è un giornalista vaticanista di Mediaset. E’ nato a Milano il 23 dicembre del 1982, ha quindi 42 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Fabio si è laureato in Scienze della Comunicazione a Roma, per poi conseguire una laurea specialistica. Ha frequentato a Milano il master Campus Multimedia IULM – Mediaset e, dopo aver svolto degli stage prima in Rai poi a Sky Tg24, è approdato nel 2008 in Mediaset. Negli anni ha collaborato a programmi quali “Studio Aperto”, “New Mediaset”, “TgCom24”, “Tg4” e “Videonews”. Nel 2019 è tornato a “New Mediaset”, dove attualmente svolge il ruolo di caporedattore vaticanista, seguendo quindi il Papa. Nel 2021, Fabio Marchese Ragona ha avuto l’onore di curare uno Speciale del Tg5 dal titolo “Il mondo che vorrei”, dove il lui stesso ha condotto un’intervista in esclusiva mondiale a Papa Francesco. Dopo quell’intervista, nel corso dei mesi successivi, il giornalista ha diretto altri progetti dedicati a Papa Francesco, come per esempio lo Speciale “Francesco e gli invisibili: il Papa incontra gli ultimi”, in cui vediamo Papa Francesco esporsi alle domande delle persone in difficoltà, come per esempio un senzatetto. Nel 2022, Fabio Marchese Ragona, ha avuto nuovamente l’onore di intervistare il Papa in prossimità delle feste di Natale. Il giornalista vaticanista, ha scritto anche diversi libri, il primo, dal titolo “Oltre la tempesta“, è frutto proprio del primo dialogo avvenuto nel 2021 con Papa Francesco. Gli altri libri scritti da Fabio Marchese Ragona sono: “Tutti gli uomini di Francesco”, “Il caso Marcinkus – Il banchiere di Dio e la lotta di Papa Francesco alle finanze maledette” e “Luca Attanasio – Storia di un ambasciatore di pace”. Fabio Marchese Ragona è presente su Instagram, il suo profilo è attualmente seguito da oltre 3mila follower.

Fabio Marchese Ragone: la biografia di Papa Francesco

Come abbiamo appena visto, Fabio Marchese Ragona è un giornalista vaticanista del Gruppo Mediaset. Oltre a intervistare più volte il Papa, Fabio ha condotto su di lui alcuni speciali, oltre ad aver scritto dei libri. Quest’anno, inoltre, è uscita anche la biografia di Papa Francesco, scritta dallo stesso pontefice assieme proprio a Fabio Marchese Ragona. Il titolo del libro è “Papa Francesco – Life – La mia storia nella storia”. In questo libro il Papa racconta la storia della sua vita attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità, come lo scoppio della Seconda guerra mondiale, quando lui aveva 3 anni, alla caduta del muro di Berlino, al colpo di Stato di Videla in Argentina, allo sbarco sulla Luna, al gol segnato da Maradona con la mano in finale di Coppa del Mondo, fino ad arrivare ai giorni nostri.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Serena Bortone: età, figli e compagno della giornalista Rai

Marianna Aprile: biografia, vita privata, marito e figli