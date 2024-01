Nick Casciaro è un ex cantante di Amici di Maria De Filippi e vincitore di X Factor Romania nel 2021. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Nick Casciaro, chi è l’ex cantante di Amici che vince X Factor Romania

Nick Casciaro è nato il 4 gennaio del 1990 a Bolzano e ha quindi 34 anni ed è del segno del Capricorno. Quando era ancora un bambino ha iniziato a cantare nel coro della piccola città in cui è cresciuto, è un grande appassionato di sport e si è laureato in grafica pubblicitaria e fotografia presso l’Istituto d’Arte Fortunato Depero. In molti ricorderanno Nick Casciaro per aver partecipato, nel 2014, al programma di Maria De Filippi “Amici“, arrivando fino alla fase serale del programmo e sfiorando la finale. Casciaro, l’anno precedente aveva partecipato a “Italia’s Got Talent“, arrivando in finale. Dopo “Amici”, Nick è approdato nel cast di “Domenica In“, per poi prendersi una pausa dalla televisione. Nel 2020, alcuni suoi conoscenti rumeni, gli hanno consigliato di partecipare a X Factor Romania. Nick Casciano è stato il vincitore del talent canoro rumeno nel 2021 e da lì ha preso parte a numerosi eventi e trasmissioni rumene.

Nick Casciaro, da Amici a X Factor Romania

Come abbiamo appena visto, Nick Casciaro, dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi ha vinto X Factor Romania nel 2021. Queste sono state le sue parole rilasciate durante una intervista a TDV: “come sono arrivato in Romania? Per una serie di fatalità. Mio padre ha lavorato in Romania tra fine anni ’90 e Duemila, nel campo del calzaturificio. Quando il destino della fabbrica ebbe un cambiamento, rientrò in Italia portando con sé una famiglia rumena a cui diete una per rifarsi una vita in Italia. Fu il periodo in cui dal Veneto ci trasferimmo in Trentino. Attraverso questo contatto arrivò il suggerimento di provare ad accedere a X Factor Romania, visto che il programma aveva accesso libero anche ai non rumeni.” Nick ha poi raccontato che in quel momento di trovava in Sardegna in qualità di performer di un cast artistico ma quando suo padre li parò di questa possibilità è salito sul primo volo per la Romania. Il video del suo provino è diventato subito virale con più di 4 milioni di visualizzazioni su Youtube. Queste le parole di Nick dopo aver vinto il programma: “non ci credo ancora! E’ stato un viaggio incredibile! Ho sofferto, ho gioito, ho versato le lacrime, ripensato ai momenti più bui della mia vita per riscoprire la luce più calda e più intensa. Questo è stato X Factor per me. Una rinascita”. Nel 2022 ha collaborato con l’etichetta discografica rumena CAtMusic e nel febbraio del 2023 è uscito il suo primo singolo “Io ti voglio così bene“. Se volete saperne di più su di lui potete seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram che ha oltre 61mila follower.

