Ad aprile su Netflix abbiamo visto anteprime esclusive, programmi super divertenti come il comedy show LOL: chi ride è fuori condotto da Fedez e Mara Maionchi e serie tv pazzesche come Zero. E ancora, abbiamo assistito a novità interessanti come la serie tv Inventing Anna firmata Shonda Rhimes e la docu-serie Heart of Invictus prodotta dalla casa di produzione di Harry e Meghan, la Archewell Production.

Ecco: se le novità sono state in aprile, non potevamo non terminare questo mese con un’ultima grande news. Si farà la 2 stagione della serie tv thriller Che fine ha fatto Sara, vediamo qui di seguito trama, cast e quando esce.

Che fine ha fatto Sara: trama

Dopo il successo della prima stagione, la serie tv thriller – crime – soap “Che fine ha fatto Sara” creata da José Ignacio Valenzuela e diretta da Bernardo De La Rosa e David Ruiz è pronta a ripartire.

Già da tempo si sa che si sarebbe avuto un nuovo capitolo della serie messicana, ma ancora non si conosceva la data esatta. Ma prima di scoprire quando esce sulla piattaforma Netflix, facciamo un ripasso di cosa è successo nella prima stagione.

La serie tv pone al centro della storia la scomparsa e il presunto incidente che ha avuto Sara Guzman e che ha causato la sua morte. Anche se in un primo momento viene incolpato il suo ex fidanzato Rodolfo che appartiene alla ricca famiglia Lazcano, successivamente la colpa ricade sul fratello di Sara, Alex Guzman.

Questi è costretto così a dover scontare vent’anni in carcere, seppur lui non c’entri nulla con la sua comparsa. Durante tutto questo lasso di tempo, inizia ad indagare sulla storia, cercando di non tralasciare nessun dettaglio e vagliando tutte le piste possibili, con l’obiettivo di vendicarla.

La storia si divide così su due archi temporali che tramite flashback e presente, ci permette di ricostruire tutta la vicenda e aggiungere i tasselli mancanti al puzzle.

Che fine ha fatto Sara, 2 stagione: quando esce?

La prima stagione ha lasciato quindi molto amaro in bocca perché non si riesce a capire granché. Ognuno nasconde qualcosa o per lo meno, tutti sanno qualcosa ma nessuno intende parlare. Sarà allora la seconda stagione a decidere le sorti di tutti i personaggi? Verrà svelato il vero colpevole della scomparsa della povera Sara?

Purtroppo per il momento dobbiamo rimanere con multi dubbi e con poche risposte, ma una cosa è certa: habemus data! Finalmente sappiamo il giorno esatto in cui potremo sederci incollati davanti alla tv e non alzarci più. Quindi, save the date: il 19 maggio approda su Netflix la seconda tanto attesa stagione di Che fine ha fatto Sara.

Per quanto riguarda episodi e finale, non si sa ancora molto con precisione. Però, a ragion di logica, anche il nuovo capitolo potrebbe seguire la scia del primo, proponendoci dieci episodi.

E invece il cast?

Infine, per quanto riguarda il cast, nulla cambia, tutto resta invariato come nella prima stagione. Troveremo gli stessi protagonisti:

Manolo Cardona è Alex

Ximena Lamadrid è Sara

Alejandro Nones è Rodolfo.

Le new entry sono tre: Matias Novoa, Daniel Giménez e Antonio de la Vega.