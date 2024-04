Al via l’edizione 2024 di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2. La nuova edizione si apre con il botto grazie al ritorno in tv di Francesca Cipriani. La showgirl si è fatta fin da subito riconoscere con una clamorosa gaffe: ha confuso lo scrittore tedesco Hermann Hesse con il brand d’alta moda Hermès.

Belve, Francesca Cipriani confonde Hermann Hesse con Hermès

Ormai è risaputo, da quando Pier Silvio Berlusconi ha preso le redini di Mediaset, la televisione italiana ha perso un po’ di trash, ma non sarà così a lungo! Francesca Cipriani, regina indiscussa dell’intrattenimento trash, è tornata in tv. La sua ingenuità contagiosa, la simpatia travolgente e le numerose gaffe sono diventate il suo marchio di fabbrica. E anche questa volta non ha deluso le aspettative! Ospite della seconda puntata di Belve, ha commesso una clamorosa gaffe che difficilmente verrà dimenticata. Anche se la puntata andrà in onda stasera, alcune clip dell’intervista sono già state divulgate. Francesca Cipriani ha scambiato il celebre scrittore e poeta tedesco Hermann Hesse per Hermès, il brand d’alta moda. Ma non è finita qui. Durante l’intervista, la showgirl ha paragonato l’imperatore Cesare con un “macellaio qualunque”. Dopo le sue apparizioni nello studio di Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, l’esperienza all’Isola dei Famosi e addirittura la proposta di matrimonio in diretta al Grande Fratello Vip, cosa possiamo dire? Francesca Cipriani non è cambiata di una virgola!

Belve, Francesca Cipriani confonde Hermann Hesse con Hermès: quando e dove vedere la puntata

Ormai Belve domina definitivamente la prima serata di Rai 2, conquistando il pubblico italiano. Le puntate sono trasmesse ogni martedì dalle 21.30. E’ possibile vedere il programma anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. La prima puntata è andata in onda martedì 2 aprile, con ospiti Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè. Il secondo appuntamento, invece, è programmato per questa sera, martedì 9 aprile, con ospiti l’attore Alessandro Borghi, l’attesissimo rapper Fedez e la showgirl Francesca Cipriani. Siete curiosi? Questa sera se ne vedranno delle belle, tra le gaffe divertenti di Francesca Cipriani e le dichiarazioni inedite di Fedez sulla sua separazione con Chiara Ferragni. Una puntata che promette tante sorprese. Non perdetevela!

