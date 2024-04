Come vestirsi per una comunione a maggio? Ecco 5 idee per un outfit elegante e chic.

Devi andare ad una comunione e non sai come vestirsi? Allora questo articolo fa per te! Scopriamo insieme alcuni piccoli consigli e idee su cosa indossare durante una cerimonia a maggio.

Come vestirsi per una comunione a maggio

Parola d’ordine: sobrietà. La comunione è infatti un momento estremamente significativo che richiede un abbigliamento appropriato e sobrio da parte di tutti gli invitati. Evita look troppo elaborati o vistosi. Assolutamente vietati abiti eccessivamente scollati, con spacchi profondi o trasparenze audaci. Considerando che si tratta di una comunione durante la stagione primaverile, opta per delle tonalità pastello o neutre. La regola della sobrietà va applicata anche nella scelta degli accessori: indossa gioielli discreti e delicati. Per completare il look opta una borsetta piccola e delle scarpe con il tacco.

Come vestirsi per una comunione a maggio: 5 idee outfit

Dopo aver elencato alcuni piccoli consigli utili per realizzare un look perfetto, ecco 5 idee outfit su come vestirsi per una comunione a maggio:

Tailleur pantalone Tra le prime opzioni c’è sicuramente l’intramontabile tailleur femminile. Opta per pantaloni a sigaretta, giacca monopetto e camicetta di seta bianca. Completa con décolleté nude e pochette coordinata.

Abito floreale midi Per un look primaverile, scegli un abito midi floreale con tonalità pastello come rosa o lilla. Completa con sandali nude con cinturino, una piccola borsa a tracolla e gioielli dorati.

Abito a tubino Un classico abito a tubino in un colore neutro abbinato ad un bolero è un’alternativa elegante e sofisticata. Aggiungi décolleté nude, clutch raffinata e gioielli minimalisti.

Gonna a ruota con blusa Per un look fresco e sbarazzino, indossa una blusa bianca con una gonna a ruota color pastello. Completa con delle espadrillas con tacco, una borsetta a tracolla in paglia e gioielli dorati.

Maxi abiti con dettagli Ideale per una comunione a maggio anche un maxi abito con dettagli particolari come drappeggi o rouches. Abbina sandali con tacco basso, una borsa a mano coordinata e un paio di orecchini pendenti. E tu, quale preferisci? Vestito midi floreale, maxi abito, completo pastello sofisticato, gonne e camicette… la scelta e le possibili combinazioni sono davvero infinite. Queste 5 idee outfit offrono un mix di freschezza, eleganza e sobrietà, perfetti per celebrare una comunione a maggio.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come indossare il blazer nero in primavera: gli outfit a cui ispirarsi | DonneMagazine.it

Come vestirsi ad un matrimonio: 7 idee e outfit con pantaloni | DonneMagazine.it