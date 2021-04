Se avete già dato uno sguardo al catalogo di Amazon Prime Video di aprile 2021, avrete sicuramente visto che è disponibile un nuovissimo format, una sorta di comedy-game show, LOL: chi ride è fuori, dove l’unica regola è non ridere per nessuna ragione al mondo.

Vediamo qui di seguito perché, secondo la psicologia, bisogna guardarlo a tutti i costi.

LOL – chi ride è fuori: perché guardare il comedy show

Già a partire dall’acronimo “LOL” ovvero “laughinhg out loud” oppure “lots of laughs”, si può ben capire di cosa si tratta. La premessa è già quindi invitante: farà ridere e molto ridere! Ma ovviamente c’è anche l’avvertenza: i concorrenti non devono assolutamente ridere, perché se no vengono eliminati.

Ma immaginate di essere voi dei partecipanti insieme ad un Lillo, ad un Pintus o ad un Frank Matano, e vogliamo parlare delle talentuose donne come Caterina Guzzanti: come fate a non ridere? Impossibile, o quasi! E quindi, ritede perché, come dice la psicologia, ridere fa bene.

Ridere fa bene

Se lo dice la psicologia, allora ci dobbiamo credere tutti: ridere fa bene ed è terapeutico. Anche se potrebbe sembrare, non è uno scherzo: ridere è considerata una vera e propria terapia a tutti gli effetti. I benefici sono immediati e molteplici: abbassa infatti il livello di cortisolo, che è l’ormone dello stress, aumentando così le endorfine che permettono di essere di buon umore.

Ma non solo: continuare a contrarre e a rilassare la muscolatura facciale aiuta a distendere e sciogliere ogni tipo di tensione, è proprio come se ridendo rilasciassimo la tensione accumulata.

Oltre a ciò, una buona risata è terapeutica e salvifica soprattutto in questo periodo, dopo un anno di quarantene e privazioni di ogni genere. Ridere ci porta in un’altra dimensione, ci permette di mettere in stand-by la nostra vita e i nostri problemi. Ci rilassa e ci distrae, allontana lo stress e le preoccupazioni, lasciandoci liberi e spensierati, seppur se per poco.