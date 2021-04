Avete già visto le ultime novità su Netflix previste per aprile 2021? Come sempre, la piattaforma streaming non ci regala solo le novità del mese ma ci informa anche sulle prossime uscite in fatto di film e serie tv.

E dopo l’esclusiva novità della docu-serie Heart of Invictus prodotta dalla casa di produzione di Harry e Meghan, la Archewell Production, arriva un’altra trepidante news. Una nuova serie tv firmata Shonda Rhimes è prossima all’uscita (o quasi). Vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su Inventing Anna, la nuova serie tv su Netflix tra trama, cast e quando esce.

Inventing Anna: la trama

La nuova serie tv Inventing Anna di Shonda Rhimes è ispirata a fatti realmente accaduti. Racconta infatti la storia e la vita, l’ascesa e la caduta di Anna Delvey, conosciuta come Anna Sorokin, un’artista della truffa che, insieme al suo partner, negli anni è stata abilissima e in grado di truffare banche, uomini d’affari ed élite della città di New York. La sua vita è però destinata a cambiare ad ottobre 2018 quando viene scoperta e smascherata dalla polizia.

A inizio 2019 viene giudicata colpevole e inizia così a scontare la sua pena in prigione, all’interno della quale risiede tutt’ora.

Considerando le anticipazioni della serie tv, questa verte sulle indagini di una giornalista di nome Vivian sul caso Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca famosa in tutta New York e abilissima a rubare soldi ai ricchi. La serie tv parte da queste indagini per arrivare e concentrarsi poi sul legame oscuro che nasce tra le due protagoniste.

Inventing Anna: il cast e quando esce

Ma oltre a conoscere i dettagli della trama e del cast, la domanda più gettonata in rete è: quando esce la serie tv su Netflix? Al momento, purtroppo, non vi è ancora una data ufficiale, anche perché le riprese, iniziate nel 2019, si sono dovute interrompere a causa del Coronavirus e della pandemia. Secondo alcuni rumors, molto probabilmente l’uscita sulla piattaforma è prevista tra fine 2021 e inizio 2022.

Invece, per quanto riguarda il cast, le due protagoniste sono:

Julia Garner che interpreta la truffatrice Anna Delvey

che interpreta la truffatrice Anna Delvey Anna Chlumsky che interpreta la giornalista Vivian.

Gli altri interpreti sono: Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney e Jennifer Esposito.