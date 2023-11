L’odio e la violenza nei confronti delle donne si registrano, ancora nel 2023, come un fenomeno fortemente presente: la cultura dello stupro e della differenza di genere, ha dato vita ad un lungo elenco di donne vittime di femminicidio. Ecco dunque le nostre riflessioni, accompagnate dalla lista dei nomi che abbiamo pianto, in questo 2023 nero.

Cultura del femminicidio, sradicare con l’educazione

Un nuovo modo di rapportarsi, un nuovo modo di concepire sé stessi in rapporto con gli altri, con le altre. Questo dovrebbe essere il primo passo per creare una società che non mette più il patriarcato ridicolo, al centro. Una società empatica e in grado di influenzare le menti. Una nuova forma di educazione, dall’asilo alle classi superiori: questo è ciò che occorre. Ma badate bene, non solo a scuola: a casa, quando papà ha una discussione con mamma. A lavoro, quando il capo ti chiede di pulire uno spazio comune, perché sei donna. In palestra, quando un gruppetto di “imbecilli” si sofferma a guardarti mentre ti alleni.

Un processo che potrebbe richiedere anni, forse decenni, questo: lo smembramento dei vecchi ideali ormai triti e ritriti, lo smantellamento dei preconcetti.

Per dare spazio, dare aria e luce, non solo per le vite dei più giovani: il femminicidio, purtroppo, non ha mica età. Anche a 50 o 60 anni, è d’obbligo la rieducazione alla società civile, alla delicatezza. Ad eliminare il parziale, il non detto, il compromesso.

Sarebbe davvero ciò di cui il mondo ha bisogno, e sarebbe davvero solo l’inizio.

Vediamo adesso, dopo questa dolorosa e doverosa panoramica, i nomi delle donne uccise brutalmente nel 2023.

Perché sembra assurdo, ma un celebre film cita: ” E’ sempre ciò che ami di più, a poterti distruggere!”.

Soprattutto se non lo vedi. Soprattutto se ti fai complice. Soprattutto, se noi donne non impariamo a prenderci cura davvero di noi. Coi no, con le imposizioni nette, con le chiusure. Prima che sia davvero tardi.

L’elenco delle donne vittime di femminicidio solo nel 2023

Vittime di omicidio in Italia dal 1° gennaio al 19 novembre 2023

Gennaio

Giulia Donato, Pontedecimo di Genova, 4 gennaio

Martina Scialdone, Tuscolano di Roma, 13 gennaio

Oriana Brunelli, Bellaria Igea Marina, 14 gennaio

Teresa Di Tondo, Trani, 15 gennaio

Alina Cristina Cozac, Spoltore, 22 gennaio

Febbraio

Yana Malayko, Lonato del Garda, 1 febbraio

Melina Marino, Riposto, 11 febbraio

Santa Castorina, Riposto, 11 febbraio

Marzo

Iulia Astafieya, Rosarno, 7 marzo

Maria Febronia Buttò, Gioiosa Mare, 10 marzo

Zenepe Uruci, Terni, 30 marzo

Aprile

Sara Ruschi, Arezzo, 13 aprile

Brunetta Ridolfi, Arezzo, 13 aprile

Maggio

Danjela Neza, Savona, 6 maggio

Jessica Malaj, Torremaggiore, 7 maggio

Giugno

Giulia Tramontano, Senegò, 1 giugno

Pierpaola Romano, San Basilio di Roma, 1 giugno

Maria Brigida Pesacane, Sant’Antimo, 8 giugno

Floriana Floris, Incisa Scapaccino, 9 giugno

Svetlana Ghenciu, Rimini, 19 giugno

Margherita Ceschin, Conegliano, 24 giugno

Maria Michelle Causo, Primavalle di Roma, 28 giugno

Luglio

Mariella Marino, Troina, 20 luglio

Angela Gioiello, Monterusciello di Pozzuoli, 28 luglio

Sofia Castelli, Cologno Monzese, 29 luglio

Agosto

Celine Frei Matzohl, Silandro, 13 agosto

Anna Scala, Piano di Sorrento, 17 agosto

Vera Schiopu, Ramacca, 19 agosto

Settembre

Rossella Nappini, Roma, 4 settembre

Marisa Leo, Marsala, 6 settembre

Maria Rosa Troisi, Battipaglia, 20 settembre

Liliana Cojita, Tombolo, 21 settembre

Anna Elisa Fontana, Palermo, 25 settembre

Klodiana Vefa, Castelfiorentino, 28 settembre

Ottobre

Concetta Marruocco, Cerreto d’Esi, 14 ottobre

Annalisa D’Auria, Rivoli, 28 ottobre

Etleva Kanolja, Savona, 29 ottobre

Novembre

Michele Faiers Dawn, Casoli, 1 novembre

Giulia Cecchettin, Barcis, 18 novembre

Molte erano donne adulte, altre ragazze: l’età media registrata è di 41 anni. E a 41 anni c’è davvero, tutta la vita davanti. Una vita che poteva essere vista, e per questo, protetta.

