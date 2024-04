Sulla piattaforma di streaming Netfilx è in arrivo la serie tv su Silvio Berlusconi. Ma, quando uscirà? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Silvio Berlusconi, su Netflix in arrivo la serie tv: quando esce?

E’ passato quasi un anno dalla morte di Silvio Berlusconi ed ecco che su Netflix è in uscita una docuserie su di lui, dal titolo “Il giovane Berlusconi”. La data di uscita della serie è oggi, giovedì 11 aprile 2024. La mini serie, in tre puntate da circa 50 minuti l’una, è diretta da Simone Manetti e, oltre che su Netflix, è visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. Nel trailer della serie televisiva si vede Mike Bongiorno che intervista un giovane Berlusconi: “tu ti occupi bene di tante cose: distribuzione, editoria, cinema, calcio, costruzioni. Come fai non lo so, ma non ti è mai venuto in mente di entrare in politica?” Ecco cosa ha risposto Silvio: “io sono un uomo del fare, quindi quello che so fare bene è l’imprenditore.”

Il giovane Berlusconi: di cosa parla la serie televisiva?

Come abbiamo appena visto oggi, 11 aprile 2024, arriva su Netflix la docu serie in tre episodi dedicata a Silvio Berlusconi, dal titolo “Il giovane Berlusconi”. Ma, cosa vedremo in questa mini serie? Questa serie si concentra in particolare sulla carriera imprenditoriale di Silvio Berlusconi, prima nel settore dell’edilizia, poi nelle televisioni private, nell’editoria e nel calcio. Si parlerà quindi degli esordi come imprenditore di Berlusconi, all’invenzione quindi della televisione commerciale agli inizi degli anni Settanta. Era il 1974 quando, in un sottoscala, nacque una televisione al servizio dei residenti, che in questo modo potevano seguire la messa, le riunioni di condominio, le attività sportive dei figli e anche la pubblicità del negoziante sotto casa. In quel momento nessuno poteva ipotizzare che la televisioni condominiale di TeleMilanoCavo sarebbe poi diventata uno dei più grandi gruppi televisivi privati d’Europa. Siamo negli anni Ottanta quando l’impero creato da Berlusconi ha inglobato oltre a televisioni e pubblicità, anche l’editoria, le riviste, i giornali, le banche, le assicurazioni, le catene di negozi e anche il calcio, con il Milan, squadra di cui Berlusconi era tifoso. Quello che vedremo all’interno del documentario è narrato tramite materiali d’archivio, alcuni anche inediti, e amici, colleghi e consiglieri molto vicini a Silvio Berlusconi, che consentono al telespettatore di conoscere ancora meglio chi è stato il Cavaliere, da quando dopo la maturità al liceo classico e la laurea in Giurisprudenza, ha iniziato a lavorare prima come cantante sulle navi da crociera e poi come venditore di scope elettriche porta a porta, prima di arrivare ad acquistare terreni edificabili negli anni Sessanta. Questa docu serie si ferma al 1994, l’anno in cui Silvio Berlusconi annuncia di voler entrare in politica. Insomma, una serie davvero da non perdere.

