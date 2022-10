Marta Flavi, concorrente dell’edizione 2022 di Ballando con le Stelle, di recente si è raccontata in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, in quest’occasione ha rivelato quali sono i segreti della sua eterna giovinezza e della sua bellezza.

Marta Flavi rivela quali sono i segreti della sua bellezza

Marta Flavi è una delle protagoniste di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, la conduttrice che oggi ha 71 anni, ma non li dimostra affatto, si è recentemente raccontata in un’intervista rilasciata al settimanale Gente ed ecco cosa ha rivelato in merito alla sua bellezza:

“Mi amo molto, mi trovo favolosa, simpaticissima. A parte gli scherzi: mi prendo cura del mio corpo con un’ora di cyclette, una di camminata veloce e mezz’ora di pesi ogni giorno. Al viso faccio di tanto in tanto un trattamento laser rassodante e utilizzo buone creme a volontà. Ho una solida autostima, conquistata negli anni”.

Marta Flavi e quel ritocchino di cui non si è mai pentita

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Gente, Marta Flavi ha rivelato di essersi sottoposta in passato ad un trattamento di chirurgia estetica e di non essersene mai pentita, ecco cosa ha rivelato a riguardo:

“Da ragazza mi sono rifatta il naso. Era grosso, aquilino. Mio padre diceva che era bellissimo, che denotava una forte personalità, ma io non vedevo tutta questa poesia. Così, con i soldi messi da parte per un anno intero e vendendo i braccialettini miei e di mia sorella Margherita, ovviamente ignara di tutto, sono andata da sola a operarmi. Al ritorno a casa dopo l’intervento mio padre è svenuto; mia madre è rimasta male perché non le avevo detto nulla”.

Marta Flavi e il percorso compiuto per diventare la donna che è oggi

Per diventare la donna che è oggi, Marta Flavi ha dovuto lavorare non poco su sè stessa, l’ex moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato che da ragazzina non si piaceva affatto e che da bambina coltivava il sogno di diventare una ballerina di danza classica, un sogno che per via della sua fisicità non ha potuto realizzare.

Oggi, Marta Flavi è una donna che ha molta autostima di sé e grazie all’esperienza che sta vivendo a Ballando con le Stelle, ha finalmente l’opportunità di realizzare il sogno che aveva da bambina, ossia quello di diventare una vera ballerina.