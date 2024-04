10 conduttrici attuali più famose in Italia

Le conduttrici nostrane sono molto seguite in Italia e all’estero. Non sono solo belle e talentuose. Simpatiche, e in grado di “bucare lo schermo”. Non sono amate solo dai più grandi, ma anche dai più piccoli. Infatti una conduttrice di successo è in grado di attirare tutti i tipi di target. Volti diversi ma stessa determinazione e voglia di mettersi in gioco per il pubblico. Siete curiosi di sapere quali sono le 10 conduttrici Italiane attuali più richieste?…Ecco la classifica!!!

Le prime tre conduttrici sul podio

Al primo posto non poteva che esserci lei, la regina delle reti Mediaset, Maria De Filippi. Conduttrice, autrice e produttrice televisiva. Presente in televisione dal 1992, quando ha cominciato a lavorare per Canale 5 presentando il talk show pomeridiano Amici. Ha consolidato la sua fama negli anni successivi presentando e producendo diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta della rete ammiraglia Mediaset, come Uomini e donne, C’è posta per te e il talent show Amici di Maria De Filippi, omonimo del suo programma d’esordio. Sono diventati tutti dei programi cult della televisione italiana. Barbara D’Urso: è la regina della domenica pomeriggio di Canale 5. La D’Urso sa come conquistare il pubblico femminile e non solo con la sua simpatia e la sua conduzione sempre briosa e vivace. Come in tutti i programmi non mancano mai i momenti strappalacrime. La conduttrice continua a collezionare successi e non manca mai di condividere i traguardi raggiunti sui social, la sua firma? #colcuore! Alessia Marcuzzi. Da molti considerata l’erede naturale di Simona Ventura, Alessia Marcuzzi ha superato quest’anno una prova difficile, quella di condurre la prima edizione “dell’Isola dei Famosi” su Canale 5…..Promossa!!

Le restanti in classifica