La modella e attrice Olivia Munn ha rivelato di aver subito 4 interventi in 10 mesi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Olivia Munn, operata 4 volte in 10 mesi: la terribile malattia

La modella e attrice statunitense Olivia Munn lo scorso mese di marzo ha rivelato che da tempo lotta contro un tumore al seno. Intervistata da People, Olivia ha rivelato di aver subito 4 interventi chirurgici in soli dieci mesi, ovvero: una operazione per preservare i capezzoli, due mastectomie e una operazione di chirurgia ricostruttiva. Oltre a ciò l’attrice è stata sottoposta anche a cicli di chemioterapia e radioterapia. Infine, gli ultimi mesi dello scorso anno, ha iniziato una cura farmacologica al fine di fermare la normale produzione ovarica di estrogeni e progesterone perché in grado di stimolare la crescita di cellule cancerose. In pratica una menopausa indotta, che ha reso ancora più difficile affrontare tutto. Olivia ha raccontato che insieme a sua sorella, nel 2023, si era sottoposta all’analisi di 90 diversi geni del cancro, risultando negativa a tutti. Poi però, durante una mammografia di routine, le è stato diagnosticato il tumore al seno. Questa terribile notizia le è arrivata poco prima di iniziare a girare un nuovo film.

Olivia Munn: “Avere un bambino in casa ha reso tutto ancora più spaventoso”

Come abbiamo appena visto, l’attrice e modella 43enne Olivia Munn ha subito 4 interventi chirurgici in 10 mesi per un cancro al seno, senza dimenticare la chemioterapia, la radioterapia e la menopausa indotta. Olivia ha raccontato che quando ha scoperto la malattia il suo primo pensiero è stato il figlio, Malcolm, che ha 2 anni. Ma ecco cosa ha detto a People l’attrice statunitense: “non sono mai stata ossessionata dalla pura della morte. Ma avere un bambino in casa ha reso tutto ancora più spaventoso. Solo quando sono con mio figlio il mio cervello non pensa alla malattia. Con lui sono davvero felice. E mi aiuta a guardare la situazione da una prospettiva diversa. Anche se il mio corpo cambia sono ancora sua madre. Se ho vampate di calore sono ancora sua madre. Se perdo i capelli sono ancora sua madre. Questo è davvero ciò che conta di più per me. Potrò essere qui per lui.” Olivia ha parlato anche del suo compagno John Mulaney, affermando quanto sia un padre meraviglioso e che senza di lui non ce l’avrebbe fatta. Olivia Munn ha anche detto che la prima volta che si è vista dopo la mastectomia è stato molto difficile, era scioccata. Inoltre ha detto che all’inizio ha voluto tenere segreta la malattia, poi ha deciso di dirlo soprattutto per spingere le donne a fare prevenzione, chiedendo ognuno al proprio medico di calcolare il tasso di rischio e facendo la mammografia. Molte delle sue follower le hanno dato ascolto e questo ha reso molto felice l’attrice statunitense.

