Anche le regine e le principesse spesso indossano dei gioielli che in realtà non costano poi così tanto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di che preziosi si tratta.

Gioielli reali a prezzi economici: i preziosi che potemmo avere anche noi

Capita spesso di leggere articoli sui costi esorbitanti dei gioielli indossati dalle signore reali, regine, principesse eccetera. Molti non sanno che però capita altrettanto spesso che esse indossino dei preziosi a basso costo, dagli orecchini alle collane, passando per i braccialetti. Letizia di Spagna, Kate Middleton e Meghan Markle sono proprio tra queste, ognuna di loro ama mettere insieme gioielli super costosi con, ad esempio, collane a prezzi più economici. Un esempio recente sono gli orecchini indossati dalla Regina consorte di Spagna, Letiza Ortiz, durante un’uscita pubblica. Gli orecchini in questione avevano un costo che non arriva ai 100 euro. Anche Zara Tindall, la figlia della principessa Anna, ha di recente indossato dei piccoli orecchini non troppo costosi abbinati a un maglioncino bianco. La principessa del Galles invece alterna spesso al suo collier con medagliette dove sono incise le iniziale dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, a un girocollo con lapislazzuli. La moglie del principe Harry, Meghan Markle, ha invece indossato nella sua ultima uscita pubblica, un anello bombato anch’esso a meno di 100 euro, abbinato a gioielli di alto valore. Ma adesso vediamo insieme quali sono i gioielli reali più belli che si possono avere a meno di 300 euro.

Gioielli reali a prezzi economici: i preziosi più belli a meno di 300 euro

Come abbiamo appena visto, regine e principesse non disdegnano di indossare spesso dei gioielli a prezzi popolari, abbinati a preziosi di alto valore. Ma vediamo adesso insieme quali sono i gioielli reali più belli che si possono avere a meno di 300 euro:

Kate Middleton : gli orecchini con perla indossati spesso dalla principessa del Galles sono super raffinati e chic. Si tratta degli orecchini Cha Cha earrings di Maria Black. Sono in argento 925 placcati oro. Potete trovarli al prezzo di 300 euro.

: gli orecchini con perla indossati spesso dalla principessa del Galles sono super raffinati e chic. Si tratta degli orecchini Cha Cha earrings di Maria Black. Sono in argento 925 placcati oro. Potete trovarli al prezzo di 300 euro. Letizia di Spagna : gli orecchini a goccia indossati dalla regina consorte di Spagna sono tra le forme più amate in assoluto. Si tratta degli orecchini Large Sugar in argento placcato oro di Pdpaola. Li potete avere al prezzo di 99 euro.

: gli orecchini a goccia indossati dalla regina consorte di Spagna sono tra le forme più amate in assoluto. Si tratta degli orecchini Large Sugar in argento placcato oro di Pdpaola. Li potete avere al prezzo di 99 euro. Meghan Markle: durante la sua ultima uscita pubblica, la moglie del principe Harry ha indossato un anello bombato, ovvero l’anello Charlotte di Mejuri, realizzato in oro Vermeil 18 carati su argento sterling. Il costo di questo anello è di 98 dollari.

durante la sua ultima uscita pubblica, la moglie del principe Harry ha indossato un anello bombato, ovvero l’anello Charlotte di Mejuri, realizzato in oro Vermeil 18 carati su argento sterling. Il costo di questo anello è di 98 dollari. Elisabeth del Belgio : la figlia dei sovrani del Belgio ha sfoggiato un paio di orecchini dal motivo floreale, si tratta degli orecchini placcati oro My Rosetta di Carolina Herrera. Potete averli al prezzo di 150 euro.

: la figlia dei sovrani del Belgio ha sfoggiato un paio di orecchini dal motivo floreale, si tratta degli orecchini placcati oro My Rosetta di Carolina Herrera. Potete averli al prezzo di 150 euro. Zara Tindall: la figlia della principessa Anna ha indossato degli orecchini con pietra bianca, si tratta degli orecchini Gold Stilla Drop Moonstone di Astley Clarke in oro 18 carati con pietra di luna. Potete averli a 130 euro.

