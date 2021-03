Se avete già guardato e riguardato tutti i film previsti per febbraio e marzo e di serie tv non sapete più cosa scegliere, ecco finalmente disponibili le novità del nuovo mese. Vediamo qui di seguito cosa vedere su Netflix ad aprile 2021.

Cosa vedere su Netflix ad aprile 2021

Come ogni mese che si rispetti, la piattaforma di streaming di Netflix aggiorna il suo catalogo online. E come abbiamo visto tutte le altre volte (per i nuovi iscritti, lo scoprirete!), la lista è sempre piena di ultime uscite, anteprime esclusive, produzioni originali Netflix, film o serie tv autobiografiche, ecc. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta per ogni gusto. Possiamo poi trovare diverse tipologie di intrattenimento e i generi vanno a soddisfare ogni tipo di esigenza.

Dai thriller ai romantici, dai fantastici agli horror, dai comici ai drammatici. E per non dimenticarci di quei programmi che mischiano diversi generi e sottogeneri per far ridere e riflettere allo stesso tempo. Oppure, per gli amanti delle serie tv cult, che ne dite di una bella maratona con tutti gli episodi di tutte le stagioni? Ma ovviamente non è tutto! Vediamo qui di seguito il catalogo completo ed aggiornato.

Film

Partendo dal filone “film”, non possiamo iniziare con uno dei film rivelazione del mese. Disponibile a partire dal 2 aprile, Concrete Cowboy è il film che non ci si aspetta di vedere ma che lascia in sospeso fino alla fine e rivela grandi sorprese. Racconta la storia di un giovane adolescente che, durante le vacanze estive nel nord di Filadelfia, si ritrova a vivere diviso tra il crimine e la quotidianità da cowboy del padre con cui aveva interrotto i rapporti.

Altri film con effetto sorpresa assolutamente da non perdere sono Madame Claude, disponibile dal 2 aprile, e Lady Bird, disponibile dal 20 aprile. Quest’ultimo soprattutto ci farà riflettere e ci permetterà di rispecchiarci e di immedesimarci nonostante la protagonista non parli e non sia noi. Si tratta infatti della storia di un’adolescente che, non avendo molte amicizie e vivendo una vita infelice, decide di trasferirsi a New York per frequentare il college. Ma sarà semplice o no?

Serie tv

Passando invece alle serie tv, dobbiamo per forza citare ai primi posti The Serpent. Tratto da una storia vera, la serie tv racconta del truffatore seriale Charles Sobhraj. Che, fingendosi un’altra persona, viaggia insieme alla fidanzata dalla Thailandia al Nepal fino in India tra il 1975 e il 1976 e commettendo crimini di giovani turisti occidentali. Ma il vero colpo di scena ve lo lasciamo scoprire guardando la serie tv tutto d’un fiato.

E poi, amanti delle serie tv stile Grey’s Anatomy? Allora non vi potete perdere New Amsterdam. Dove il bellissimo e bravissimo dottore Max Goodwin vi accompagnerà tra i reparti dell’ospedale pubblico più grande di New York e vi farà emozionare con le storie dei suoi pazienti e con la sua storia personale. Siete curiosi almeno un po’? Senza anticipare nulla, il finale è proprio a sorpresa!