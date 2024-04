Quando ci sarà la seconda puntata del reality show de “l’Isola dei Famosi”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Isola dei Famosi 2024, quando va in onda la prossima puntata?

Lunedì 8 aprile 2024 è iniziata ufficialmente la nuova edizione del reality show de “L’Isola dei Famosi”, che quest’anno vede diverse novità, a partire dalla nuova conduzione. Infatti, dopo tanti anni che hanno visto Ilary Blasi come conduttrice, in questa nuova edizione il suo posto è stato preso da Vladimir Luxuria, che prima invece era opinionista. Anche gli opinionisti sono dunque cambiati, quest’anno ci sono il giornalista e volto del Tg 5 Dario Maltese e l’ex moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli. Sull’isola invece come inviata abbiamo Elenoire Casalegno al posto di Alvin. Un’altra novità è che in questa edizione non ci sono solamente personaggi famosi, ma anche persone non note. Dopo la prima puntata, i fan del programma vogliono sapere quando andrà in onda la seconda. La seconda puntata de “L’Isola dei Famosi 2024” andrà in onda giovedì 11 aprile. Questa puntata però non andrà in onda in diretta, come invece accaduto lunedì. Come mai? Il motivo è semplice, lo stesso giorno, in prima serata sulla tv spagnola, andrà in onda il reality show dal titolo “Supervivientes“, ambientato sempre in Honduras. Per questo alcuni spazi usati dai naufraghi del reality italiano sono usati anche da quelli di quello spagnolo, come ad esempio il Palapa, ovvero il posto dove i naufraghi si confrontano con gli opinionisti e fanno le nomination. Al fine quindi di “non darsi fastidio”, la seconda puntata de “L’Isola dei Famosi” sarà registrata qualche ora prima della messa in onda. Ciò, va detto, potrebbe capitare anche per altre puntate in onda di giovedì, mentre ad esempio la terza puntata di lunedì 15 aprile sarà in diretta. Da sottolineare il fatto che il televoto sarà quindi chiuso prima, ovvero alle ore 15.00 di giovedì.

Cosa è successo nella prima puntata de “L’Isola dei Famosi 2024”?

Domani, giovedì 11 aprile 2024, andrà in onda la seconda puntata de “L’Isola dei Famosi 2024“, che, come visto, non sarà in diretta, ma verrà registrata qualche ora prima. Lunedì invece è andata in onda la prima puntata ma, cosa è successo? I naufraghi sono sbarcati sull’Isola in Honduras e hanno cominciato a prendere confidenza con il posto e gli uni con gli altri, scoprendo anche che sull’isola c’erano già dei concorrenti, ovvero quelli non famosi. Questa è stata infatti la prima sorpresa della serata. La prova leader è stata vinta da Greta Zuccarello, mentre in nomination ci sono finiti Luce, Artur, Bastianich e Samuel Peron. Per votare c’è tempo fino a domani alle ore 15.00, in modo che il risultato possa essere dato durante la registrazione della puntata. Appuntamento quindi per domani sera per scoprire chi sarà eliminato.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Dario Maltese, chi è l’opinionista de L’Isola dei Famosi e volto del Tg 5?

Isola dei Famosi, chi è il concorrente Pietro Fanelli?