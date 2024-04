Come da tradizione, mercoledì prossimo a Roma si terrà il Concerto del Primo Maggio. Ma, chi saranno i cantanti che si esibiranno sul palco del Circo Massimo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Concerto del Primo Maggio 2024: cantanti e orari

Come ogni anno, il giorno della Festa dei Lavoratori si terrà a Roma il Concerto del Primo Maggio che, quest’anno, sarà svolto in via eccezionale al Circo Massimo. Come ogni anno c’è grande attesa per sapere chi saranno i cantanti che saliranno sul palco per questo super evento che coinvolge tantissime persone, pronte a ballare e cantare sotto al palco o davanti alla tv. Per quanto riguarda gli orari, il concertone inizierà verso le 15.15 e si concluderà dopo mezzanotte. Sarà trasmesso in diretta su Rai 3. Ma veniamo invece adesso a vedere quali saranno i cantanti che si alterneranno sul palco del Circo Massimo: Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Dargen D’Amico, Rose Villain, Piero Pelù, Coez & Frah Quintale, Leo Gassmann, Morgan, Ultimo, Tananai, Mahmood, i Negramaro, Ariete, la rapper Alda e Anna Castiglia, Caffelatte & Giuze, chiamamifaro, Cor Veleno, Cosmo e Ditonellapiaga, Ex Otago, La Municipal, Lina Simons, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Motta, Olly, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Teseghella, Tripolare, Tropico Uzi Lvke, Vale LP. Appuntamento quindi per mercoledì prossimo, Prima Maggio 2024 per questa imperdibile concerto!

Concerto del Primo Maggio 2024: chi saranno i conduttori?

Come ogni anno in occasione delle Festa dei Lavoratori, a Roma si svolgerà l’attesissimo concertone del Primo Maggio che quest’anno vedrà davvero tantissimi artisti alternarsi sul palco del Circo Massimo, location scelta per questo 2024. Ma, chi saranno invece i conduttori del concertone? A presentare la manifestazione promossa da Cgli, Cisl e Uil e organizzata da iCompany saranno due cantanti amatissimi dal pubblico, ovvero Ermal Meta e Noemi, che prendono quindi il posto di Biggio e Ambra Angiolini. Ad aprire però sarà la cantante BigMama, reduce dal Festival di Sanremo 2024. Ecco cosa ha detto Ermal Meta: “è una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore. Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerà con Noemi, una donna e una artista che stimo da sempre.” Anche Noemi si è detta molto felice di condurre questa edizione del Concerto del Primo Maggio: “ho frequentato molto volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del Primo Maggio come conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione.” Come abbiamo visto è quindi ormai tutto pronto per questo concerto, che vedrà davvero tanti artisti alternarsi sul palco. Vi ricordo che potete assistere al concerto anche da casa in diretta su Rai 3.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Cent’anni di solitudine: la data di uscita della serie tv Netflix tratta dal romanzo di Garcia Márquez

Netflix, la colonna sonora della serie tv “One Day”