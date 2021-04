Harry e Meghan sbarcano su Netflix con la serie “Heart of Invictus”. Dopo l’intervista scandalo, la coppia ritorna in tv ma con un progetto milionario. La serie “Heart of Invictus” sarà incentrata sulla preparazione degli atleti agli Invictus Games, i giochi para-olimpiaci, ideati dal Principe Harry, che si terranno all’Aia nel 2022.

L’accordo fra Netflix e la Archewell Productions

Harry e Meghan anche su Netflix con la loro Archewell Productions e un accordo di 150 milioni di dollari. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno siglato l’accordo con Netflix per trasmette in streaming la preparazione degli atleti ai prossimi Invictus Games fissati per il 2022 all’Aia, nei Paesi Bassi. La casa di produzione di Harry e Meghan, la Archewell Production, avvia così il suo primo progetto in streaming.

Gli Invictus Games sono i giochi para-olimpiaci con diverse discipline, ideati dal principe Harry organizzati tramite la sua Invictus Games Foundation.

I dettagli della serie “Heart of Invictus”

Il primo progetto in streaming dei Duchi prevede una docu-serie targata Netflix che riprenderà la preparazione degli atleti agli Invictus Games. Gli atleti sono tutti veterani di guerra che nel loro periodo di servizio militare hanno subito danni fisici ormai permanenti sviluppando delle disabilità.

Oltre che su Netflix, la serie sarà visibile anche su SkyQ. Il Principe Harry ha curato ogni dettaglio, prediligendo grandi professionisti con cui collaborare. I registi, per esempio, della docu-serie saranno Orlando von Ensiedel e Johanna Natasegara. I due registi sono stati premiati agli Oscar nel 2017 per il documentario The White Helmets.

Lo stesso Harry ha rilasciato delle interviste in cui esprime le sue positive aspettative sulla realizzazione e messa in onda del progetto. I registi documenteranno la preparazione degli atleti ai gioghi ma questo darà la possibilità agli spettatori di partecipare ad un’introspezione nella vita di queste persone. La competizione sportiva è già giunta alla quarta edizione, avvenuta a Sydney nel 2018. L’edizione protagonista della serie sarà dunque la quinta che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020 ma è stata posticipata a causa della pandemia. Alcune fonti rivelano che Harry comparirà, quasi sicuramente, nella serie. La Duchessa Meghan pare di no, o almeno non si hanno ancora informazioni altrettanto certe al riguardo.

Cosa sono gli Invictus Games

Gli Invictus Games sono stati ideati dal Principe Harry come evento sportivo in cui far competere veterani di guerra che hanno contratto disabilità. Pare che l’idea dei giochi para-olimpiaci sia venuta ad Harry durante la sua partecipazione, come spettatore, ai Warrior Games del Colorado. La prima edizione degli Invictus Games si è tenuta a Londra nel 2014.

La città ha accolto l’evento con grande energia e positività. La conferma a ciò fu anche la predisposizione dell’allora sindaco Boris Johnson alla realizzazione immediata dell’evento. Il progetto è, anno per anno, interamente seguito dalla Invictus Games Foundation che decide le discipline in cui gli atleti devono competere e anche le nazioni da invitare per partecipare all’evento. L’attuale programmazione dell’evento sportivo è fissata fino al 2023 che vedrà gli Invictus Games svolgersi in Germania a Dusseldorf.