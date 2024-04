Chi è il nuovo fidanzato di Paola Di Benedetto? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Paola Di Benedetto il fidanzato è un calciatore: chi è la nuova fiamma?

Dopo la storia con il calciatore del Torino, Raoul Bellanova, pare che la conduttrice televisiva Paola Di Benedetto abbia un nuovo fidanzato e anche lui sarebbe un calciatore professionista. Secondo infatti alcune segnalazioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il nuovo compagno dell’influencer sarebbe Mickael Facchinetti, un calciatore svizzero. Classe 1991, Facchinetti gioca come difensore anche se al momento è lontano dai campi di gioco a causa di un grave infortunio. Paola Di Benedetto sarebbe stata avvistata diverse volte in Svizzera e una volta pare che i due siano stati visti insieme anche all’aeroporto di Milano. Mickael Facchinetti vive a Lugano, ha 31 anni e ha anche il passaporto italiano. Per il momento non ci sono state conferme né smentite da parte dei diretti interessati, staremo a vedere se è davvero lui il nuovo amore della bella speaker radiofonica. Intanto se volete saperne di più su Mickael Facchinetti lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha quasi 3mila follower.

Paola Di Benedetto: la fine della storia con Raoul Bellanova

Come abbiamo appena visto, Paola Di Benedetto potrebbe avere un nuovo fidanzato, ovvero il calciatore svizzero Mickael Facchinetti. I due sono stati visti più volte insieme ma al momento non ci sono certezze circa una relazione. Paola Di Benedetto è già stata legata a un calciatore, ovvero al giocatore del Torino Raoul Bellanova. I due si sono conosciuti all’inizio della scorsa estate ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Quello che all’inizio sembrava solamente un flirt estivo, piano piano si è trasformato in una storia importante. I due sono stati paparazzati per la prima volta insieme mentre si baciavano in un ristorante di Milano e, poco dopo, con un selfie su Instagram la coppia ha ufficializzato la relazione. Inoltre, secondo il settimanale “Chi“, lo scorso ottobre stavano pensando si andare a convivere a Torino, città dove gioca Raoul. Alla fine però il tempo trascorso insieme pare abbia fatto venir fuori l’incompatibilità di carattere tra i due. E’ stata la stessa Paola DI Benedetto ha voler informare i follower, tramite il proprio profilo di Instagram, della fine della relazione con il calciatore: “io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che con piacere abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto di incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro.”

