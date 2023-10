Cardigan per l’autunno: le tendenze

I cardigan per l'autunno sono lunghi e corti, allacciati in vita pronti per essere indossati ovunque.

In autunno si tende a indossare capi che siano avvolgenti e caldi. Un indumento come il cardigan è l’ideale da indossare e trovarli adatti per il proprio fisico non è così semplice. Qui alcuni utili suggerimenti e consigli validi di cui approfittare.

Cardigan per l’autunno

La stagione autunnale sembra portare nuovamente in voga e tendenza i cardigan, capi di abbigliamento molto versatili, non solo in questo periodo dell’anno. Sono capi soliti da indossare, non solo in autunno, ma anche in altri periodo e occasioni. Considerati dei semplici capispalla che possono essere sia lunghi che corti come fosse un cappotto.

Da aggiungere a qualche strato extra di abbigliamento o anche per dare maggiore calore e comfort durante le serate autunnali, sono sicuramente un capo perfetto da indossare e inserire nel proprio guardaroba. Sono in grado di stravolgere qualsiasi look e, al tempo stesso, sono i protagonisti assoluti della moda autunnale.

Perfetti con crop top o anche al posto delle classiche giacche blazer, i cardigan sono sicuramente un capo must have della stagione. Si possono anche mettere in borsa per poi indossarli non appena le temperature si abbassano. Un capo che risulta anche molto facile da abbinare dal momento che è in grado di adattarsi a ogni look e outfit.

Un capo come il cardigan poi risulta essere molto versatile in quanto abbinabile con ogni indumento: dalla maglietta a maniche corte passando per il body che lascia intravedere un po’ di scollatura e di bretelle per un effetto sensuale. Ottimo anche con i jeans e con ai piedi mocassini o scarpe come gli anfibi per un look grintoso.

Cardigan per l’autunno: trend

Come si è visto anche dalle passerelle e dalle ultime sfilate, sono davvero tanti i cardigan di tendenza che si trovano in questo periodo dell’anno da sfruttare e indossare in mille modi. Si presentano sia lunghi da coprire la vita, ma anche corti come fossero un top e da indossare al posto della t-shirt.

Durante le ultime sfilate che si sono tenute, si è visto come questo capo molto lungo con bottoni sia diventato di grande tendenza e di appeal. Un capo che è noto per essere molto glamour e pratico da indossare in ogni circostanza e momento. Nelle passerelle ci sono stati capi semplici che risultano anche molto facili da abbinare.

Alcuni modelli di cardigan si contraddistinguono per un effetto stropicciato con stampa tie dye un po’ sfumata e nei colori del rosa o blu dal design e taglio classico. La lavorazione è a coste sia nelle maniche che nell’orlo con lo scollo a V che richiama un taglio da college. Un capo leggero, ma in gradi coprire e assolutamente d’impatto.

Traforati, intrecciati o intarsiati sono solo alcuni dei modelli di cardigan da indossare nella stagione e di tendenza in questo periodo dell’anno. I cachemire con scollo a V sono sicuramente il capo migliore da indossare per avvolgersi e stare al caldo.

Cardigan per l’autunno: offerte Amazon

Un indumento a disposizione della stagione autunnale con varie promozioni e offerte da non perdere su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una lista dei tre migliori cardigan da indossare scelti tra i modelli con varie stampe e colori con una descrizione di ognuno per scegliere i più adatti.

1)Grace Karin cardigan donna

Un modello di cardigan dalla tinta unita dotato di bottoni nei colori bianco, nero, beige e blu scuro. La trama a costine nell’orlo e nei polsini per una buona vestibilità. In viscosa e acrilico, molto morbido e confortevole. Dona un look sobrio ed elegante. Un cardigan con apertura frontale molto lungo.

2)iClosam cardigan donna lungo

Un capo leggero e comodo molto lungo adatto anche per occasioni eleganti molto morbido. In cotone e poliestere, indicato anche per la stagione autunnale. Il collo è a scialle con apertura sul davanti disponibile nei colori bianco, nero, bordeaux e beige con bottoni.

3)Irevial cardigan lungo donna

Molto lungo in rayon, poliestere e spandex, morbido, leggero e delicato sulla pelle. Ha un design unico, senza chiusura, molto semplice e con tasche su entrambi i lati. In viscosa, poliestere ed elastan con chiusura pull on. Si trova nei colori nero, blu navy, grigio, bianco, ma anche rosa. Un modello adatto per ogni occasione.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.