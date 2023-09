Scopriamo insieme sette cardigan di tendenza per l’autunno inverno 2023/24 che potete acquistare a meno di 50 euro. Il cardigan è un capo che nella nuova stagione sarà indispensabile nel vostro guardaroba.

Tendenza moda autunno inverno 2023/24: i cardigan

I cardigan sono uno di quesi capi che non dovranno mancare nel vostro guardaroba durante l’autunno inverno 2023/24. Lo stile da anziana signora sta coinvolgendo anche le nuove generazioni, che scelgono di indossare cardigan e pullover in perfetto stile “da nonna”, iniziando anche a farsi piacere gonne longuette, mocassini e collane di perle. Questa estetica “grandma” è sempre più diffusa e il cardigan è il vero protagonista di questa nuova stagione e di questo nuovo stile. Ce ne sono, però, moltissimi modelli, da quelli traforati a quelli intrecciati, con tanti colori diversi. I cardigan sono avvolgenti, morbidi e fanno sentire le donne come se fossero avvolte in un abbraccio, che durante l’inverno può essere davvero la sensazione più bella. Ora che l’autunno è arrivato non c’è niente di meglio che lasciarsi avvolgere da questo strato morbido, che andrà molto di moda anche nella sua versione lunga. Il cardigan lungo, da indossare al posto della giacca, sarà un vero e proprio must have per questa nuova stagione. Saranno molto apprezzate le lane leggere e caldissime, incluso il cashmere, in versione maglia rasata ma anche di fili spessi lavorati a mano, con trecce e intrecci che daranno un effetto scenico importante.

7 cardigan tendenza moda autunno inverno 2023/24 da comprare a meno di 50€

Il cardigan è un capo molto amato, una vera tendenza moda autunno inverno 2023/24, da avere assolutamente nel proprio guardaroba. Ci sono molti modelli diversi, alcuni dei quali davvero molto economici. Tra quelli a meno di 50 euro troviamo:

Cardigan lungo H&M: un cardigan lungo in morbida maglia fine con lana, spalle basse e maniche lunghe, bordi a costine sullo scollo, a fondo manica e in basso, senza bottoni. Costa 19,99 euro ed è disponibile in vari colori; Cardigan Tom Tailor: un cardigan in maglia, corto e senza bottoni, disponibile in vari colori. Il costo è di 31,99 euro; Cardigan tinta unita Terranova: un cardigan aperto e corto, senza bottoni, disponibile in tre colori diversi, con manica lunga con polsino sul fondo. Il costo è di 25,99 euro; Cardigan con maniche a palloncino H&M: cardigan dalla vestibilità ampia, in morbida maglia, con scollo a V, bottoni davanti, spalle basse e maniche lunghe a palloncino, con bordo a costine sullo scollo, lungo la bottoniera, a fondo manica e in basso. Il costo è di 19,99 euro; Cardigan misto Doppelganger: un cardigan donna con girocollo misto lana e cashmere, dal taglio molto elegante e perfetto per ogni occasione. Il costo è di 34,99 euro; Cardigan Conbipel: un cardigan con scollo a V, con bottoni sul davanti e polsini alti con il dettaglio dei bottoni. Il costo è di: 49,99 euro; Cardigan OVS: un cardigan girocollo tinta unita, disponibile in vari colori, con bottoni sul davanti. Il costo è di 19,95 euro.

