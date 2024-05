Mom jeans: i modelli per ogni occasione

Ci sono capi che, pur appartenenti al periodo degli anni 90, continuano a essere in auge e dettare tendenza. Sono infatti i mom jeans, i jeans della mamma, tradotti letteralmente, che stanno spopolando in quanto confortevoli e alla moda. Scopriamo le varie caratteristiche e le offerte da prendere in considerazione riguardo questo capo.

Mom jeans

Sono un tipo di jeans considerato davvero iconico. Infatti i mom jeans sono particolarmente apprezzati anche perché versatili e inoltre bastano un paio di calzature come i sandali per creare un outfit diverso e indicato per ogni occasione. Sono una scelta ideale nella moda contemporanea e rappresentano il mix perfetto tra comfort e stile senza tempo.

Sono un tipo di jeans da abbinare con ogni calzatura per l’estate: che siano i sandali, come già detto, ma anche le infradito. Con questo tipo di capo e con le tendenze proposte dai grandi marchi di moda è possibile creare un look e outfit unico nel suo genere. Un look pratico che è sicuramente l’ingrediente base della moda Urban Slouch.

I mom jeans si caratterizzano per essere particolarmente comodi anche grazie alla loro vestibilità ampia che permette di garantire una buona praticità sia sulle cosce che sulle anche. Hanno una gamba diritta che va ad allargarsi verso il fondo. Una silhouette e uno stile classico indicato per ogni tipo di fisico e di corporatura.

Danno l’idea di essere un capo molto versatile e alla moda realizzati, essendo dei jeans, in un materiale come il denim. Si caratterizzano poi per dei dettagli come i lavaggi vintage o gli orli sfrangiati. Si possono abbinare a ogni capo: dal maglione oversized al top fino al blazer per look sempre diversi.

Mom jeans: tendenze

Un capo come i mom jeans, tipico degli anni 90, torna per quest’anno ad animare le passerelle ritornando così di moda e all’avanguardia. Sono amati perché confortevoli e comodi e non per niente sono i re incontrastati delle passerelle. Sono noti per essere i jeans delle mamme, molto classici che ricordano i modelli premaman.

Sono apprezzati anche perché cadono morbidi sull’addome e diritti sulle gambe e le caviglie. Si caratterizzano per essere un po’ svasati sullo sfondo. Per quanto riguarda i colori si passa dal classico denim al bleached ma anche ai modelli colorati o a fantasia. Si consiglia, per abbinarli, di puntare a un modello che giochi sulle lunghezze e le linee.

I mom jeans sono un capo che si abbina molto bene con un body o un crop top alquanto aderente in modo da slanciare la figura. Si possono indossare ovunque e per ogni momento: dal look sportivo accompagnato da t-shirt oppure con sneakers o anche calzature come le ballerine per dare un tocco più elegante e originale.

Un capo adatto anche per le giornate di lavoro in ufficio magari abbinato a un modello di scarpe stringate o a una camicia classica. I tacchi a spillo insieme a una giacca con le spalline a punta completano sicuramente il look di questo jeans.

Mom jeans Amazon

Un capo senza tempo, quindi un evergreen che s compra approfittando di sconti e promozioni sul notoo e-commerce di Amazon. Basta cliccare la foto per rendersi conto delle caratteristiche di questo articolo. Abbiamo stilato una classifica con i tre migliori modelli di mom jeans da abbinare in ogni circostanza e scelti tra quelli più voluti dalle consumatrici online.

1)Tom Tailor denim barrel

Un modello di jeans dalla gamba indicato per tutte le taglie. Ha passanti per la cintura e il logo distintivo del marchio sul retro. In denim disponibile fino alla taglia XXL. Indicato per ogni occasione e realizzato in poliestere ed elastan.

2)Tommy Jeans pantaloni donna

Sono dei jeans del noto marchio indicati sia per l’estate che l’inverno e adatti per un look casual. Molto moderni, sofisticati, dalla vestibilità regolare e comoda. Sono adatti per indossarli tutti i giorni.

3)Levi’s 80 mom jeans

Il noto marchio ha pensato a questo jeans di ottima qualità come è nello stile del brand. Molto versatile e comodo da indossare. Un modello in denim dalla vita alta molto confortevole e alla moda.

