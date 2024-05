Accessori per il look: su quali puntare

Gli outfit sono molto importanti in vista di un evento o di una cerimonia. Oltre ai capi da indossare anche gli accessori meritano un’attenzione particolare e speciale. Sono diversi poi gli elementi su cui puntare per la stagione che arricchiscono il look in modo da renderlo maggiormente alla moda e in linea con i tempi.

Accessori per il look

Alcune volte non sempre l’outfit riesce a dire molto della propria personalità ed è necessario, proprio per questo, puntare su altri elementi. Gli accessori danno al proprio outfit e look un tocco assolutamente originale e diverso dal solito. Si tratta infatti di elementi che vanno a impreziosire in modo da renderlo maggiormente accattivante.

Non devono essere necessariamente grandi, ma è fondamentale sceglierli con la giusta cura. Per avere un look sofisticato ed elegante avere un elemento del genere da studiare nei minimi dettagli risulta fondamentale e necessario. Solitamente, proprio riferito a questi oggetti, vale il diktat less is, un ulteriore segno che la semplicità paga.

Gli accessori non vanno sottovalutati dal momento che fanno la differenza in tantissimi casi andando anche ad impreziosire ed arricchire l’outfit e il look più basic. Sono considerati dei veri e propri passepartout per cui sapere quale scegliere e quale puntare può fare davvero la differenza tra i vari tipi di look da indossare.

Accessori per il look: i must

Che sia il berretto in stile baseball o la maxi pochette, sicuramente risulta impossibile fare a meno degli accessori per il look e sapere quale indossare aiuta sicuramente. Il baseball cap, ovvero il berretto da baseball è un accessorio che non può mancare per la bella stagione anche perché protegge dal sole e aiuta anche a dare una personalità diversa al proprio look.

Crea anche un po’ di mistero ed è un oggetto impossibile da resistere anche grazie ai tanti modelli in commercio. Le cinture, che siano in pelle o cuoio, nei colori rosso o blu, ma anche il classico marrone, sono un altro accessorio must che spezza il look. Da indossare poi su ogni capo: dalle gonne passando per i pantaloni.

Dal momento che il tempo delle sciarpe è terminato, il foulard di seta è uno degli accessori imperdibili da indossare in vari modi: annodato al collo, in vita o anche come bandana per i capelli. Per la stagione primavera estate assume poi un fascino vintage che non manca sicuramente magari da accompagnare alla maxi pochette con o senza tracolla.

I gioielli, come gli orecchini in formato maxi e quindi importante sono un altro grande pezzo per la stagione disponibili in varianti come la forma a cuore. Per la primavera gli occhiali da sole sono particolarmente trendy in formato oversize e molto stilosi. Infine, gli elastici per capelli che danno quel tocco in più a forma di fiore da mettere sulla chioma.

Accessori per il look: offerte

1)Alviero Martini pochette monogram con catena

Il noto marchio di moda firmato Alviero Martini ha optato per questa pochette in tela e misto cotone con catenella e chiusura a bottone. Un modello in pelle con una tasca interna adatta per varie occasioni, tra cui cerimonia e momenti eleganti.

2)Orecchini donna oro dupes orecchini chunky

Sono orecchini in oro da 18 carati dorati molto eleganti. Un gioiello dalla forma a goccia leggera ed elegante. Molto comodi e danno un tocco di raffinatezza al proprio look. Sono gioielli alla moda e adatti come regalo per qualsiasi occasione.

3)Tommy Hilfiger cinture donna

Una cintura da donna in pelle molto resistente e morbida nei colori marrone, nero e blu. Ha una chiusura con fibbia in modo da regolarla. Lo stile è iconico e permette di abbinarla con jeans ma anche con pantaloni eleganti. Un marchio di qualità semplice.

Insieme a questi accessori menzionati anche moltissimi altri che sono considerati evergreen e senza età.